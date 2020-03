Notre portefeuille de placements halals est une façon simple et peu coûteuse de faire fructifier votre argent. Votre portefeuille est non seulement optimisé pour obtenir le meilleur rendement, mais il n’est investi que dans des entreprises et des titres qui respectent la charia. Pour en savoir plus sur les entreprises dans lesquelles nous investissons et sur la façon dont elles sont sélectionnées, c’est par ici.