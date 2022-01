Non. Comme tous nos autres produits, Crypto est conçu pour être simple et facile à utiliser. De plus, comme nous n’imposons aucuns frais ni montant minimum sur les dépôts et les retraits, vous pouvez effectuer votre première opération à partir de seulement 1 $. Toutefois, comme pour n’importe quel placement, vous devez vous renseigner sur les risques et vous limiter à des montants que vous seriez à l’aise de perdre. Vous trouverez plus d’information sur les cryptomonnaies, les risques associés et Wealthsimple Crypto dans notre énoncé de risque.