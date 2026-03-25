Mentions légales – Crédit sur portefeuille

En date du 25 mars 2026. À titre d’illustration seulement. Ce tableau vise à fournir un aperçu général du marché comparant la marge de crédit sur portefeuille de Wealthsimple aux marges de crédit non garanties et aux cartes de crédit disponibles au Canada. Les taux, frais, modalités et critères d’admissibilité réels peuvent varier selon l’institution et la situation individuelle. Sous réserve de modifications.

Marge de crédit sur portefeuille : Le taux de marge du compte de la marge de crédit sur portefeuille de Wealthsimple équivaut au taux préférentiel (TP) - 0,5 % pour la clientèle Génération, TP+ 0 % pour la clientèle Avantage et TP + 0,5 % pour la clientèle Essentiel. Le taux préférentiel est de 4,45 %% sur le CAD en date du 11 décembre 2025. Sous réserve de modifications. Taux annualisé, calculé quotidiennement, facturé mensuellement. Tous les placements comportent des risques. Plus de détails .

Marge de crédit non garantie : Les données reflètent les modalités et exigences accessibles au public auprès des cinq plus grandes banques canadiennes en date du 25 mars 2026. Les taux d’intérêt des marges de crédit non garanties varient en fonction de la solvabilité, des garanties et d’autres facteurs, et ne sont généralement pas publiés par les grands prêteurs. Le taux d’intérêt et les données annuelles sur l’intérêt du tableau proviennent d’estimations de marché accessibles au public en date du 25 mars 2026. Les taux sont généralement calculés comme suit : taux préférentiel + une marge variant selon l’institution et le profil de l’emprunteur. L’accès aux fonds, les limites de crédit et les exigences d’admissibilité peuvent varier.

Marge de crédit non garantie : Les données reflètent les modalités et exigences accessibles au public auprès des cinq plus grandes banques canadiennes en date du 25 mars 2026. Les taux d’intérêt des marges de crédit non garanties varient en fonction de la solvabilité, des garanties et d’autres facteurs, et ne sont généralement pas publiés par les grands prêteurs. Le taux d’intérêt et les données annuelles sur l’intérêt du tableau proviennent d’estimations de marché accessibles au public en date du 25 mars 2026. Les taux sont généralement calculés comme suit : taux préférentiel + une marge variant selon l’institution et le profil de l’emprunteur. L’accès aux fonds, les limites de crédit et les exigences d’admissibilité peuvent varier.

Carte de crédit : Les données reflètent les taux et exigences accessibles au public auprès des cinq plus grandes banques canadiennes en date du 25 mars 2026. Les limites de crédit (« Limite d’emprunt » dans le tableau) ne sont pas divulguées publiquement et sont déterminées par chaque institution en fonction de la solvabilité et d’autres critères d’admissibilité. Les frais annuels indiqués reflètent l’éventail des frais facturés par ces institutions et peuvent varier.

Placements autonomes est offert par Wealthsimple Investments Inc. (« WSII »). WSII est membre de l’Organisme canadien de réglementation des investissements. Les comptes clients détenus chez WSII sont protégés par le Fonds canadien de protection des épargnants (« FCPE ») dans les limites spécifiées en cas de faillit de WSII. Une brochure décrivant la nature et les limites de la couverture est disponible sur demande ou auprès du FCPE.

Une marge de crédit sur portefeuille est un prêt sur marge. Vous pouvez emprunter jusqu’à 35 % de la valeur de vos placements admissibles en garantie, sous réserve de certaines limitations. Votre limite de crédit peut fluctuer en fonction de la valeur marchande de votre portefeuille. Si la valeur de vos garanties diminue, Wealthsimple peut vendre des placements dans vos comptes de garantie sans préavis pour remettre votre compte en règle. Tous les placements comportent des risques.