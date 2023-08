Avis de non-responsabilité pour le graphique des rendements historiques du portefeuille

Les comptes gérés sont offerts par Wealthsimple Inc., un gestionnaire de portefeuille inscrit dans chaque province et territoire du Canada.

Le rendement total est calculé à l'aide de la moyenne pondérée en fonction des actifs des rendements pondérés en fonction du temps des clients ayant investi dans le portefeuille pour une journée donnée, moins les frais de gestion de Wealthsimple, les frais des FNB et les frais de conversion des devises. Tout rendement total illustré ne tient pas compte de l'impôt à payer par les clients qui auraient des rendements réduits. Le rendement passé n'est pas un indicateur des résultats futurs. Le rendement futur pourrait différer significativement des attentes.

Tout renseignement ou commentaire fourni l’est uniquement à des fins d’illustration et ne constitue pas une recommandation ou un conseil d’investissement. Tout investissement entraîne un risque. Pour en savoir plus sur nos produits, nos décisions d’investissement, notre grille tarifaire, les témoignages d’utilisateur.rice.s, nos promotions et plus, consultez nos mentions legales.