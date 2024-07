Divulgation du tableau comparatif des comptes chèques

Données en date du 22 juillet 2024 pour les 5 grandes banques canadiennes. Exclut les taux promotionnels et les comptes jeunesse. Les intérêts, frais et remises en argent des autres banques peuvent varier selon le type de compte et le solde minimum. Wealthsimple ne facture aucuns frais de GAB ou de change, mais les émetteurs de carte de crédit et les fournisseurs de GAB peuvent exiger des frais de conversion des devises ou d’autres frais. Votre taux d’intérêt dépend du total des actifs que vous détenez chez Wealthsimple. Les taux d’intérêt sont annualisés et calculés quotidiennement, et les intérêts sont versés mensuellement. Sous réserve de modifications. Consultez les précisions ici.