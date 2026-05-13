Quelque chose d’important est sur le point d’influencer une action : un communiqué sur les résultats, un lancement de produit ou une décision réglementaire. Vous ne savez pas si les nouvelles seront bonnes ou mauvaises, mais vous avez la certitude que le cours de l’action va bouger. Une position acheteur sur stellage vous permet de parier sur cette fluctuation sans avoir à choisir un sens donné.

Voici comment ça fonctionne.

Qu’est-ce qu’une position acheteur sur stellage?

Une position acheteur sur stellage combine deux options sur la même action. Il faut :

Acheter une option d’achat; Acheter une option de vente.

Les deux options utilisent le même prix de levée et la même date d’échéance. L’option d’achat est profitable si le cours de l’action monte. L’option de vente, par contre, est profitable s’il descend. Ensemble, elles vous exposent à une importante fluctuation dans un sens ou dans l’autre.

Parce qu’elle utilise deux contrats d’options, il s’agit d’une stratégie à plusieurs pattes. Vous payez initialement une prime pour les deux pattes, et ce coût total est le maximum que vous pouvez perdre.

Pattes de la transaction : Deux (position acheteur sur option d’achat + position acheteur sur option de vente)

Prix de levée : Identique pour les deux pattes

Sentiment : Volatilité accrue attendue (Peu importe dans quel sens.)

Quand une position acheteur sur stellage est-elle avantageuse?

Les stellages ont tendance à être intéressants autour d’événements qui pourraient faire fluctuer le cours d’une action de manière significative, comme les communiqués sur les résultats, les lancements de produits, les décisions réglementaires et les verdicts juridiques. La logique est simple : si vous pensez que le marché sous-estime le mouvement du cours d’une action, l’achat d’un stellage avant cet événement vous donne une exposition à la fluctuation, que ce soit vers le haut ou vers le bas.

Il faut tout de même garder à l’esprit que le marché est tout le temps en train de surveiller. Si tout le monde s’attend à ce qu’un événement ait de fortes répercussions, les prix des options augmenteront avant cet événement, car les investisseurs en tiendront compte. C’est ce qu’on appelle une augmentation de la volatilité implicite. Un stellage plus coûteux signifie que vos seuils de rentabilité s’éloignent du prix de levée. Vous avez donc besoin d’une fluctuation encore plus importante pour en tirer profit. Si, au contraire, l’événement s’avère peu concluant, la volatilité implicite diminue et le stellage perd rapidement de la valeur même si le cours de l’action a à peine bougé.

En bref : l’échéance compte. Plus l’événement est proche, plus le stellage a tendance à être coûteux.

Exemple concret (avec des chiffres fictifs)

Supposons que Fabien surveille l’action de KIWI avant une annonce majeure. Il pense que le cours de KIWI va fluctuer de manière significative, mais ne sait tout simplement pas dans quel sens. L’action KIWI se négocie à 50 $. Il met donc en place une position acheteur sur stellage.

Voici ce qu’il fait :

Acheter 10 KIWI 50 options d’achat janvier à 1,00 $ l’action;

Acheter 10 KIWI 50 options de vente janvier à 1,15 $ l’action.

Son coût total (et sa perte maximale possible) est de 2,15 $ par action, soit 2 150 $ pour les 10 contrats (10 contrats × multiplicateur (100) × 2,15 $).

Le meilleur scénario : profit maximal

Plus le cours de KIWI s’éloigne du prix de levée, dans un sens ou dans l’autre, plus le stellage en vaut la peine. Il n’y a pas de limite à la hausse si le cours de KIWI monte considérablement. Et puisque le cours d’une action ne peut descendre qu’à zéro, une baisse suffisamment importante reste très rentable.

Question : Une semaine après la mise en place du stellage, le cours de KIWI tombe à 42 $. Quel est le bénéfice non réalisé de Fabien (avant frais et commissions)?

Réponse : 5 850 $

L’option d’achat est hors jeu et expire donc sans valeur. L’option de vente, par contre, est bien en jeu.

Position acheteur sur option d’achat : –1 $ × 10 × 100 = –1 000 $ (perte plafonnée à la prime payée)

Position acheteur sur option de vente : (50 $ – 42 $ – 1,15 $ ) × 10 × 100 = 6,85 $ × 1 000 = 6 850 $

–1 000 $ + 6 850 $ = 5 850 $

Le pire scénario : perte maximale

Le cours de KIWI a à peine bougé. L’annonce n’a pas suscité de réaction, et le cours de l’action est resté immobile. Lorsque cela se produit, les deux options, achat et vente, perdent de la valeur et Fabien perd en tout ou en partie ce qu’il a déboursé initialement.

La perte maximale est la prime totale payée : 2 150 $.

Question : Une semaine plus tard, le cours de KIWI est relativement inchangé à 50,10 $. Quel est le bénéfice ou la perte non réalisée de Fabien?

Réponse : –2 050 $

L’option de vente est hors jeu. L’option d’achat est à peine en jeu de 0,10 $, pas assez pour avoir de l'importance.

Position acheteur sur option d’achat : (–1 $ + 0,10 $) × 10 × 100 = –0,90 $ × 1 000 = –900 $

Position acheteur sur option de vente : –1,15 $ × 10 × 100 = –1 150 $

–900 $ + (–1 150 $ ) = –2 050 $

Fabien s’est positionné pour une fluctuation importante qui ne s’est jamais produite. Presque toute la prime a disparu.

Le seuil de rentabilité

Un stellage a deux seuils de rentabilité : un de chaque côté du prix de levée. Le cours de l’action doit s’éloigner de l’un ou l’autre de ces prix pour que l’opération devienne rentable.

Seuil de rentabilité à la hausse : prix de levée + primes totales payées

Seuil de rentabilité à la baisse : prix de levée – primes totales payées

Question : Quels sont les seuils de rentabilité de Fabien, en supposant que les frais et commissions totaux sont de 20 $ (0,20 $ par action)?

Réponse : 52,35 $ à la hausse | 47,65 $ à la baisse

Prime totale + frais : 1 $ + 1,15 $ + 0,20 $ = 2,35 $

À la hausse : 50 $ + 2,35 $ = 52,35 $

À la baisse : 50 $ – 2,35 $ = 47,65 $

Le cours de KIWI doit bouger de plus de 2,35 $ dans un sens ou dans l’autre juste pour atteindre le seuil de rentabilité. Plus la fluctuation est importante, mieux c’est.

Ce que Fabien espère

Fabien souhaite que le cours de KIWI fluctue de manière décisive, bien au-dessus de 52,35 $ ou bien en dessous de 47,65 $. Une fluctuation brusque dans un sens ou dans l’autre est le résultat idéal. Ce qu’il ne souhaite pas, en revanche, c’est que le cours de KIWI reste immobile, que l’événement ne suscite aucune réaction ou que la volatilité implicite diminue avant que l’une ou l’autre option ne gagne suffisamment de valeur pour compenser les primes qu’il a déboursées.

Le principal risque : payer pour une fluctuation qui ne se produira jamais

Tout ce que Fabien peut perdre, c’est la prime totale qu’il a déboursée, soit 2 150 $. Mais cela peut disparaître rapidement si le cours de KIWI reste inchangé, si l’événement a moins d’impact que prévu ou si la volatilité implicite descend après l’annonce. L’érosion du temps gruge également les deux options aussi longtemps que le cours de KIWI reste près du prix de levée. Les stellages sont, par conséquent, le plus vulnérable lorsque le cours de l’action reste stable.

En résumé

Une position acheteur sur stellage est un bon moyen de prendre position sur la volatilité elle-même, plutôt que sur son sens. Si vous estimez que le cours d’une action est sur le point de fluctuer significativement et que vous souhaitez en profiter sans avoir à deviner dans quel sens cela se produira, cette stratégie peut vous être très utile. Le coût est défini, le potentiel est important et la seule chose sur laquelle vous devez avoir raison est l’ampleur de la fluctuation.

Pour continuer votre apprentissage, découvrez comment une position acheteur sur stellage élargi offre un terrain de jeu semblable sur la volatilité à un coût initial inférieur, avec quelques compromis sur le seuil de rentabilité.