Vous pouvez demander la carte si vous résidez au Canada, avez l’âge de la majorité dans votre province ou territoire et avez un compte chèques Wealthsimple actif. Si vous êtes admissible, vous recevrez soit la carte Visa Infinite +, soit la carte Visa Infinite Privilege. Ce choix est déterminé par divers facteurs. Pour obtenir la carte Wealthsimple Visa Infinite +, vous devez remplir les critères ci-dessus, et avoir un revenu personnel d’au moins 80 000 $ ou un revenu familial d’au moins 150 000 $.

Pour obtenir la carte Wealthsimple Visa Infinite Privilege, vous devez remplir les critères ci-dessus, et avoir un revenu personnel d’au moins 150 000 $ ou un revenu familial d’au moins 200 000 $. Vous pouvez aussi l’obtenir si vous dépensez au moins 50 000 $ annuellement ou si vous détenez au moins 400 000 $ d’actifs avec nous.

Nous procéderons à une vérification complète de votre dossier de crédit une fois que vous aurez soumis votre demande.

Pour l’instant, la carte est disponible en quantité limitée, donc même si vous répondez à ces exigences, il se peut que vous n’obteniez pas la carte.

Les cartes de crédit Wealthsimple Visa Infinite +* et Wealthsimple Visa Infinite Privilege* sont émises sous license par Wealthsimple Payments Inc.