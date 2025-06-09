Carte de crédit
Obtenez 2 % de remise sur tout
Pas de catégories compliquées, et pas de frais annuels pour la clientèle admissible.
Aucuns frais annuels
Nous vous rembourserons les frais (prélevés mensuellement) si vous détenez plus de 100 000 $ d’actifs avec nous, ou si vous transférez le dépôt direct d’une paie admissible à Wealthsimple.
Aucuns frais de change
La plupart des autres cartes de crédit facturent jusqu’à 2,5 %. Avec nous, c’est toujours zéro. Même sur les petits déjeuners à la chambre.
Clientèle avec 100 000 $+
Chic, du métal!
Faites plaisir à votre portefeuille avec la carte que vous aurez envie de sortir de sa pochette.
Paiement sans contact illimité
Gardez votre carte en sûreté dans l’appli
Payez au moment qui vous convient
Des avantages supérieurs à ceux des banques
Nous avons comparé les cartes de crédit des grandes banques avec les avantages gratuits que vous obtenez quand vous détenez plus de 100 000 $ chez nous.
Carte de crédit Wealthsimple
Cartes de crédit des grandes banques
|Remise en argent
|2 % sur tout
|Catégories, plafonds, limites… c’est compliqué
|Frais de change
|0 % – et vous pourriez économiser jusqu'à 177 $ par année
|Jusqu’à 2,5 % — qui pourraient plutôt servir à acheter des tacos au Mexique
|Frais annuels
|Exonérés
|Jusqu’à 599 $/année — besoin d’en dire plus?
|Matériel de la carte
|Métal
|Habituellement juste du plastique, à moins que vous payiez une tonne de frais
|Limite de paiement sans contact
|Sans limite
|250 $ (si vous avez de la chance)
|Intérêts sur vos remises en argent
|Jusqu’à 2,25 %
|C’est beau de rêver.
La carte de crédit qui vous en donne toujours plus
- Assurance achat contre la perte, le vol et les dommages pendant 90 jours
- Assurance téléphone pour une réparation ou un remplacement : jusqu'à 1 000 $
- Garantie prolongée qui double la période de réparation du fabricant
- Service à la clientèle en tout temps, peu importe où vous êtes
- Protection contre la fraude pour les frais non autorisés sur votre carte grâce à la Politique Responsabilité zéro de Visa (en savoir plus)
- Concierge 24 h pour vos projets voyage, restaurants, cadeaux et plus
- Avantages de la collection hôtels de luxe dans plus de 900 adresses
- Assurance médicale d’urgence hors province ou hors pays
- Assurance annulation ou interruption
- Assurance bagages retards et pertes
Visa Infinite Privilege:
- Accès à +1 200 salons d’aéroport
- Assurance voiture de location dommages et collision
- Un plan de 1 Go de données mobiles mondiales pour 15 jours gratuit avec Gigsky – et 20 % de rabais sur leurs autres forfaits (en savoir plus)
- Jusqu'à 1 000 $ de couverture pour retard de vol de plus de 3 heures
- Événements de la Série de rencontres à table Visa Infinite avec des chefs et sommeliers réputés
- Programme Expériences en région vinicole offrant des avantages exclusifs dans certains vignobles
Visa Infinite Privilege :
- VIP : Accès à des réservations à heures de pointe dans les meilleurs restaurants
Carte Visa Infinite Privilege
Des avantages de première classe
Lorsque vous faites une demande de carte, vous pourriez être admissible à la seule carte de crédit Visa Infinite Privilege avec remise en argent au Canada. Profitez aussi de privilèges voyage de luxe, comme l’accès à plus de 1 200 salons d’aéroport, l’assurance sur les voitures de location, une protection voyage rehaussée et plus. Le tout, sans frais supplémentaires.
FAQ
Est-ce que tout le monde peut faire la demande d'une carte de crédit Wealthsimple?
Est-ce que tout le monde peut faire la demande d'une carte de crédit Wealthsimple?
Vous pouvez demander la carte si vous résidez au Canada, avez l’âge de la majorité dans votre province ou territoire et avez un compte chèques Wealthsimple actif. Si vous êtes admissible, vous recevrez soit la carte Visa Infinite +, soit la carte Visa Infinite Privilege. Ce choix est déterminé par divers facteurs. Pour obtenir la carte Wealthsimple Visa Infinite +, vous devez remplir les critères ci-dessus, et avoir un revenu personnel d’au moins 80 000 $ ou un revenu familial d’au moins 150 000 $.
Pour obtenir la carte Wealthsimple Visa Infinite Privilege, vous devez remplir les critères ci-dessus, et avoir un revenu personnel d’au moins 150 000 $ ou un revenu familial d’au moins 200 000 $. Vous pouvez aussi l’obtenir si vous dépensez au moins 50 000 $ annuellement ou si vous détenez au moins 400 000 $ d’actifs avec nous.
Nous procéderons à une vérification complète de votre dossier de crédit une fois que vous aurez soumis votre demande.
Pour l’instant, la carte est disponible en quantité limitée, donc même si vous répondez à ces exigences, il se peut que vous n’obteniez pas la carte.
Les cartes de crédit Wealthsimple Visa Infinite +* et Wealthsimple Visa Infinite Privilege* sont émises sous license par Wealthsimple Payments Inc.
Quels sont les taux d'intérêt de la carte?
Quels sont les taux d'intérêt de la carte?
Le taux d’intérêt annuel est de 20,99 % pour les achats et de 22,99 % pour les avances de fonds et les opérations assimilées. Cestaux entrent en vigueur le jour de l’ouverture du compte (qu’une carte soit activée ou non).
Votre taux d’intérêt annuel passera à 25,99 % sur les achats et à 27,99 % sur les avances de fonds et les opérations assimilées si nous ne recevons pas votre paiement minimum à la date d’échéance pendant deux (2) mois consécutifs. Les taux d’intérêt annuels majorés s’appliqueront au cours de la troisième période de relevé suivant le deuxième paiement non effectué qui a entraîné la majoration des taux. Les taux d'intérêt majorés continueront à s'appliquer jusqu'à ce que nous recevions vos paiements minimums à la date d'échéance.
Comment fonctionnent les remises en argent?
Comment fonctionnent les remises en argent?
Vous obtiendrez des remises en argent sur les opérations admissibles de vos achats nets et pouvez les verser à tout moment dans n'importe quel compte Wealthsimple. Les 2 % ne s'appliquent pas aux transactions assimilées aux espèces, aux remboursements, ni aux frais et rajustements applicables.
Où et comment puis-je obtenir une remise bonifiée?
Où et comment puis-je obtenir une remise bonifiée?
Nous nous sommes associés à certaines des marques préférées de notre clientèle pour vous offrir une remise en argent supplémentaire — en plus des 2 % que vous gagnez déjà sur tous vos achats. Il vous suffit de vous inscrire à l'offre bonifiée dans l'appli, puis de magasiner chez nos partenaires en utilisant les liens dans l'appli et payer avec votre carte de crédit Wealthsimple. Attention : la remise en argent bonifiée s'applique seulement lorsque vous magasinez via notre appli.
En ce moment, vous pouvez bonifier votre remise chez :
- Walmart
- Chewy
- Audible
- Hotels.com
- Gap
- Aesop
- Sonos
- Patagonia
- Dyson
Pour en savoir plus sur l'offre et pour connaître nos plus récents partenaires, consultez notre article du centre d'aide.
Comment puis-je transférer ma paie pour avoir droit à l'exonération des frais mensuels?
Comment puis-je transférer ma paie pour avoir droit à l'exonération des frais mensuels?
Pour être admissible à l'exonération des frais mensuels ou annuels, vous devez configurer un dépôt direct mensuel de 4 000 $ ou plus dans votre compte chèques Wealthsimple (le transfert de votre paie est habituellement la façon la plus facile de le faire).
Vous devez d'abord ouvrir un compte chèques Wealthsimple, puis copier les détails de votre compte, y compris le numéro de l'institution (703), le numéro de transit (ou de succursale) (00001) et votre numéro de compte personnel.
Ensuite, rendez-vous sur la plateforme de paie de votre employeur et mettez à jour les informations relatives à votre compte de dépôt direct.
Comment puis-je obtenir une carte en métal?
Comment puis-je obtenir une carte en métal?
Les clients détenant plus de 100 000 $ d’actifs avec nous recevront automatiquement une carte en métal.
Si je ne suis pas admissible à l'exonération des frais annuels, combien de frais devrai-je payer?
Si je ne suis pas admissible à l'exonération des frais annuels, combien de frais devrai-je payer?
Vous paierez 20 $ par mois si vous avez moins de 100 000 $ d’actifs chez Wealthsimple. Si vous résidez au Québec, ces frais seront facturés annuellement.
N’oubliez pas que vous pouvez toujours faire exonérer ces frais en faisant déposer votre paie directement dans votre compte chèques Wealthsimple lorsque celle-ci est de 4 000 $ ou plus par mois. Date d’entrée en vigueur pour les détenteurs actuels de la carte : 10 juillet 2025. Apprenez-en plus sur les frais.
Pas de frais de change? C'est vrai?
Pas de frais de change? C'est vrai?
C'est bien vrai! Nous ne facturons pas de frais de change. Toutefois, le réseau de paiement (pas nous!) appliquera son taux de conversion de devises.
Quelle est la différence entre la carte de crédit Wealthsimple et la carte prépayée Mastercard Wealthsimple?
Quelle est la différence entre la carte de crédit Wealthsimple et la carte prépayée Mastercard Wealthsimple?
La carte de crédit est un moyen d’emprunter de l’argent, alors que la carte prépayée vous permet de dépenser l’argent qui se trouve déjà dans votre compte chèques. Lors de la demande de la carte de crédit, une vérification du dossier de crédit est nécessaire et l’utilisation de la carte affecte votre cote de crédit. Les bons antécédents de paiement sont un atout, tandis que les paiements manqués vous nuisent.
Les remises en argent sont plus élevées avec la carte de crédit, et celle-ci offre des avantages supplémentaires tels que des assurances et l'accès aux avantages de la carte Visa Infinite.
Comment fonctionnent les limites de paiement sans contact pour la carte physique et la carte virtuelle?
Comment fonctionnent les limites de paiement sans contact pour la carte physique et la carte virtuelle?
Il n'y a aucune limite pour le paiement sans contact avec votre carte virtuelle! Cela dit, deux conditions s'appliquent : vous devez avoir assez de crédit disponible pour régler votre achat, et le commerçant (le magasin) où vous effectuez votre achat ne doit pas avoir imposé ses propres limites de paiement sans contact.
Puisque vous devez déverrouiller votre téléphone pour payer avec votre carte virtuelle, cette option comporte une couche de protection supplémentaire comparativement à votre carte physique.
C'est pourquoi votre carte physique vient avec une limite de paiement sans contact, qui varie en fonction du type d'achat que vous effectuez.
Comment puis-je payer le solde de ma carte de crédit?
Comment puis-je payer le solde de ma carte de crédit?
Pour le moment, vous pouvez payer votre solde de carte de crédit Wealthsimple uniquement à partir d'un compte chèques Wealthsimple.
Vous pouvez configurer des paiements automatiques pour rembourser le solde de votre carte à la fréquence qui vous convient.
Où puis-je obtenir plus de renseignements sur les assurances?
Où puis-je obtenir plus de renseignements sur les assurances?
Vous pouvez consulter notre certificat d'assurance complet pour plus de détails sur l'assurance des appareils mobiles, l'assurance achat et la prolongation de garantie.
Cette carte est-elle disponible pour les personnes résidant au Québec?
Cette carte est-elle disponible pour les personnes résidant au Québec?
Oui, toute clientèle admissible au Québec peut s’inscrire sur la liste d’attente et faire une demande pour obtenir la carte de crédit Wealthsimple Visa. La carte est offerte dans toutes les provinces du Canada.
La carte Visa Infinite Privilege avec remise en argent est-elle vraiment la seule au Canada?
La carte Visa Infinite Privilege avec remise en argent est-elle vraiment la seule au Canada?
C’est exact. Bien que d’autres institutions financières au Canada offrent des cartes Visa Infinite Privilege, Wealthsimple est la seule à offrir une remise en argent sur vos dépenses — et c’est 2 % de remise sur tout!
Données recueillies en date du 17 octobre 2025. Comparaison avec toutes les cartes de crédit avec remise en argent Visa Infinite Privilege des institutions financières canadiennes énumérées à l’annexe I de la Loi sur les banques.