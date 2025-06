Les données du tableau ont été mises à jour le 9 juin 2025. Le tableau compare les fonctionnalités de la carte de crédit Wealthsimple pour la clientèle Avantage (détenant plus de 100 000 $ d’actifs avec nous) à celles des cartes de crédit des institutions financières canadiennes énumérées à l'annexe I de la Loi sur les banques. Pour simplifier la comparaison, nous avons identifié les institutions de l’annexe I que nous considérons comme des « grandes banques ». Les « grandes banques » disposent de succursales physiques facilement accessibles partout au pays. Toutes les informations fournies le sont à titre d'illustration uniquement et les frais réels peuvent varier d'une institution financière à l'autre.

La carte de crédit Wealthsimple Visa Infinite* est émise en vertu d’une licence par Wealthsimple Payments Inc.

* Marque de commerce de Visa Int., utilisée sous licence.

Remise en argent. Le taux d’accumulation de 2 % s’applique aux achats nets effectués lors de chaque période de relevé, excluant les opérations assimilées, les remboursements, ainsi que tous frais et rajustements applicables. Consultez les modalités pour tous les détails.

Frais de change. Ces frais sont généralement facturés sur les opérations effectuées en devises étrangères. Wealthsimple ne facture aucuns frais de change, mais les émetteurs de carte de crédit peuvent exiger des frais de conversion des devises, et les détaillants ou institutions financières participant à la transaction peuvent exiger d’autres frais.

Frais annuels. Les frais annuels sont exonérés pour la clientèle Avantage et Génération. Pour être admissible à l’exonération des frais annuels (facturés mensuellement) à titre de client·e Essentiel et maintenir votre admissibilité, vous devrez recevoir par dépôt direct au moins 4 000 $ par mois (dans les 30 derniers jours) dans votre compte chèques Wealthsimple (en vigueur à compter du 10 juillet 2025 pour les titulaires existant·e·s d’une carte de crédit. Consultez la convention de compte de carte de crédit pour tous les détails.

Matériel de la carte. La clientèle Avantage et Génération est automatiquement admissible à notre carte en métal. La clientèle Essentiel peut devenir admissible à une carte en métal en détenant 100 000 $ ou plus d’actifs chez Wealthsimple, passant ainsi au statut Avantage ou Génération.

Limite de paiement sans contact. Wealthsimple n’impose pas de limite de paiement sans contact pour sa carte virtuelle, mais des limites pourraient être fixées par le commerçant. Si votre transaction est refusée, veuillez insérer votre carte de crédit physique.

Taux d’intérêt sur les remises en argent. Les taux d’intérêt pour le compte chèques Wealthsimple sont les suivants : 1,75 % d’intérêt pour la clientèle Essentiel de Wealthsimple; 2,25 % d’intérêt pour la clientèle Avantage de Wealthsimple; et 2,75 % d’intérêt pour la clientèle Génération de Wealthsimple. Taux annualisé, calculé quotidiennement, versé mensuellement. Consultez https://wsim.co/taux pour plus d’informations.

Nos comptes chèques sont offerts par Wealthsimple Investments Inc. (« WSII »), membre de l’Organisme canadien de réglementation des investissements, et par Wealthsimple Payments Inc., une entreprise de services monétaires inscrite auprès du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada. Les fonds ajoutés au ou aux comptes chèques (les « fonds ») sont ultimement détenus en fiducie en toute sécurité au nom de la personne qui est titulaire principale du compte, et ce, auprès d’une ou de plusieurs institutions membres de la Société d’assurance-dépôts du Canada (« SADC »). La SADC protège les dépôts admissibles détenus auprès d’une institution membre au cas où cette dernière ferait faillite. Wealthsimple Payments Inc. et WSII ne sont pas des institutions membres de la SADC. En vertu du cadre fiduciaire, la SADC assure les soldes en espèces admissibles jusqu’à concurrence de 100 000 $ par bénéficiaire, par institution membre, sous réserve de certaines règles de divulgation. La couverture est gratuite et automatique. En savoir plus sur le fonctionnement de la protection de la SADC. Les fonds doivent être répartis entre au moins dix institutions membres de la SADC pour que les dépôts d’un montant maximal de 1 M$ bénéficient de la couverture de la SADC. Le taux d’épargne offert pour le compte chèques provient des intérêts accumulés par Wealthsimple sur les fonds. Les fonds sont réglés auprès du ou des membres de la SADC un jour ouvrable après la date de leur inscription au compte.

La carte prépayée MastercardMD Wealthsimple est émise par KOHO Financial Inc., en vertu d’une licence accordée par Mastercard International Incorporated. Toutes les conditions et tous les frais et limites de transaction applicables à la carte prépayée MastercardMD et aux services se trouvent dans la convention de titulaire de carte prépayée MastercardMD Wealthsimple entre vous et KOHO Financial Inc. Mastercard et le concept des cercles sont des marques de commerce déposées de Mastercard International Incorporated.