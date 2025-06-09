POUR LES EMPLOYEURS
Une intégration d’une satisfaisante simplicité
Notre plateforme est compatible avec vos sytèmes de paie et de ressources humaines pour vous offrir une expérience d'inscription et de gestion simple et sans friction.
Certains des logiciels que nous supportons
La clé pour travailler mieux – et non plus
Gestion facilitée
Synchronisation automatique des données pour les embauches, démissions, modifications salariales et plus : nos processus automatisés transforment les tâches les plus fastidieuses.
Données en temps réel
Grâce aux outils d'analyse intégrés, votre équipe reçoit des chiffres en temps réel sans saisie manuelle, réduisant ainsi les risques d'erreur.
Tâches optimisées
Supprimez les tâches répétitives et laissez votre équipe se concentrer sur les initiatives stratégiques et les projets qui ont de l'importance.
(+) de 50 %
Temps économisé
(+) de 95 %
Systèmes de RH et de paie supportés
(+) de 80 %
Adoption moyenne du régime de cotisation de contrepartie
Une plateforme qui s'adapte à votre entreprise
Pensé pour votre croissance
Notre technologie permet d'accroître les effectifs et les caractéristiques de votre régime d'épargne, sans alourdir votre charge administrative.
Attirez les meilleurs talents
Renforcez vos avantages sociaux avec les plans d'épargne innovants d'un fournisseur déjà reconnu pour la gestion des finances personnelles.
Améliorez la satisfaction du personnel
L'intégration simplifiée permet l'ajout rapide des nouvelles embauches, offrant aussi à toute l'équipe un plan plus personnalisé.
Simplifiez-vous la tâche
Contactez notre équipe pour discuter de ce qu'on peut faire pour vous.
FAQ
Comment mon SIRH et mon logiciel de paie seront-ils intégrés à Wealthsimple pour entreprises?
Comment mon SIRH et mon logiciel de paie seront-ils intégrés à Wealthsimple pour entreprises?
Nous utilisons deux méthodes d'intégration, soit par SFTP et par API, pour lier vos logiciels de RH et de paie. Selon votre configuration actuelle, nous pourrions utiliser les méthodes ou une seul pour effectuer une synchronisation sécurisée de vos données.
Est-ce que les intégrations sont accessibles aux entreprises de toutes tailles?
Est-ce que les intégrations sont accessibles aux entreprises de toutes tailles?
Nous considérons les entreprises de toutes les tailles et les évaluons individuellement en fonction des systèmes utilisés afin de déterminer le meilleur moyen de partager les données entre les plateformes. Communiquez avec notre équipe pour déterminer si nos solutions vous conviennent.
Combien de temps faut-il pour configurer l'intégration?
Combien de temps faut-il pour configurer l'intégration?
Le processus peut prendre 30 jours ou moins. Plus votre équipe a de temps pour collaborer au processus d'intégration, plus ça peut aller vite. Contactez notre équipe pour avoir une meilleure idée du travail requis.
Y a-t-il des frais associés à l'intégration?
Y a-t-il des frais associés à l'intégration?
Non, l'intégration est incluse sans frais. Tant que nous supportons votre système actuel de RH ou de paie et que vous avez le nombre d'employé·es requis, nous serons là pour vous épauler!
Le flux de données salariales peut-il être intégré?
Le flux de données salariales peut-il être intégré?
Oui, nous pouvons effectuer la synchronisation des données salariales avec notre plateforme.
Qu'est-ce que l'intégration Rippling?
Qu'est-ce que l'intégration Rippling?
Wealthsimple est intégrée directement à Rippling, ce qui rend le processus de configuration des client·es et la gestion de la paie entièrement simple et sans friction. Grâce à l'intégration de Rippling, les clients peuvent créer un compte directement à partir de leur tableau de bord Rippling.