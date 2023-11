Oui! Nous sommes en mesure d’offrir des transactions sans commission parce que nous avons bâti un service de courtage numérique à faible coût, fondé sur la technologie. L’exécution d’une transaction coûte en fait très peu aux cabinets de courtage, et nous ne croyons pas qu’il soit juste de facturer une commission élevée à nos client.es.

Nous facturons des frais de conversion de devises, mais certains de ces frais peuvent être évités, selon votre actif total chez Wealthsimple.

La clientèle Essentiel ne paie pas de frais sur les opérations sur actions canadiennes. Cependant, sur chaque transaction sur des actions US, vous payez des frais de conversion de 1,5 % lors de la conversion de dollars CAD en USD (et vice-versa). Vous pouvez également vous abonner aux comptes $ US pour 10 $ par mois et vous ne paierez pas de frais de change sur chaque transaction.

Les plans Avantage et Génération vous offrent gratuitement les comptes $ US. Vous pouvez donc acheter, vendre et détenir des actions et des FNB en dollars US sans payer de frais de conversion à chaque transaction. Vous ne paierez que les frais de change de 1,5 % lorsque vous convertissez des dollars CA en US (p. ex., en ajoutant des fonds à votre compte). Si vous virez des dollars US d’un autre compte, il n’y a pas de frais!

Consultez notre grille tarifaire pour en savoir plus.