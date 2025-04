Information sur les graphiques de placements gérés

Dans les comptes de placements gérés de Wealthsimple, il existe un graphique qui affiche des projections hypothétiques de performance future.

Le graphique présenté est uniquement à des fins d’illustration et ne représente pas les rendements réels d’un compte. Les rendements projetés sont simulés sur la base d'un taux de liquidité projeté de 3,5 %, plus des rendements excédentaires allant de 2,8 % à 4,7 %, après déduction des frais de gestion de Wealthsimple de 0,50 % et en supposant un ratio des frais de gestion moyen des FNB de 0,15 %. Le rendement excédentaire spécifique dépend du niveau de risque de votre compte.

Les projections hypothétiques de ce graphique sont basées sur votre dépôt initial, le montant que vous prévoyez d’épargner chaque mois et le taux de rendement supposé en fonction du niveau de risque de votre compte.

La section "probable" du graphique représente un intervalle de confiance de 50 %, tandis que la section "moins probable" représente un intervalle de confiance de 90 %. Ces projections sont basées sur des ratios de Sharpe prospectifs, la volatilité des classes d’actifs et des corrélations historiques à long terme pour chaque classe de portefeuille. Ils ne tiennent pas compte des ventes, des rachats, des transferts, des frais optionnels ni de l’impôt sur le revenu payable par les clients, ce qui réduirait les rendements.

Veuillez noter que les renseignements fournis sont hypothétiques et présentés à titre d’illustration uniquement. Il ne s’agit aucunement de conseils de placements ni de recommandations. Les performances simulées n’indiquent pas nécessairement les résultats futurs, et les allocations et performances réelles peuvent différer. Tous les investissements comportent des risques. Pour en savoir plus sur nos produits, nos décisions de placement, nos barèmes de frais et nos divulgations, rendez-vous au wsim.com/disclaimers.