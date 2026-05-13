Vous vous attendez à ce qu’une action fluctue beaucoup, mais vous ne savez pas dans quel sens. Ça vous semble familier, n’est-ce pas? Une position acheteur sur stellage élargi fonctionne un peu comme une position acheteur sur stellage, à une différence près : l’option d’achat et celle de vente ont des prix de levée différents. Cela vous rend l’entrée moins chère, tout en vous exposant à une fluctuation importante dans les deux sens.

Voici comment cela fonctionne.

Qu’est-ce qu’une position acheteur sur stellage élargi?

Une position acheteur sur stellage élargi combine deux options sur une même action. Il faut :

Acheter une option d’achat à un prix de levée plus élevé; Acheter une option de vente à un prix de levée plus bas.

Les deux options utilisent la même date d’échéance, mais les prix de levée sont définis de chaque côté du cours actuel de l’action; les deux étant hors jeu. L’option d’achat est profitable si le cours de l’action monte au-delà du prix de levée supérieur. L’option de vente, par contre, est profitable s’il descend en dessous du prix de levée inférieur. Si le cours de l’action reste stable, les deux options perdent de la valeur.

Puisqu’elle utilise deux contrats d’options, on dit qu’il s’agit d’une stratégie à plusieurs pattes. La prime totale payée pour les deux pattes représente votre perte potentielle maximale.

Pattes de la transaction : Deux (position acheteur sur option d’achat à un prix de levée plus élevé + position acheteur sur option de vente à un prix de levée plus bas)

Sentiment : Volatilité accrue attendue (Peu importe dans quel sens.)

Stellage élargi et stellage : quelle est la différence?

Les deux stratégies parient sur une importante fluctuation sans choisir de sens. La différence réside dans le coût et la structure.

Un stellage utilise le même prix de levée pour l’option d’achat et celle de vente, généralement à parité. Un stellage élargi, par contre, utilise deux prix de levée différents, tous deux hors jeu. Sur la même action avec la même échéance, cela rend d’emblée le stellage élargi moins cher qu’un stellage. Le compromis : le cours de l’action doit fluctuer davantage avant que vous ne commenciez à gagner de l’argent. Que l’un soit meilleur que l’autre dépendra de votre opinion sur l’ampleur de la fluctuation et sur le montant que vous accepterez de dépenser pour l’exprimer.

Quand la position acheteur sur stellage élargi est-elle avantageuse?

Comme les stellages, les stellages élargis ont tendance à être utiles autour d’événements qui pourraient faire fluctuer une action de manière significative, comme les communiqués sur les résultats, les lancements de produits et les décisions réglementaires. Si vous pensez que le marché sous-estime l’ampleur d’une fluctuation potentielle, l’achat d’un stellage élargi avant cet événement vous procurera une exposition à la fluctuation à un coût inférieur à celui d’un stellage.

Le hic : si un événement est largement anticipé pour être une bonne affaire, les prix des options augmenteront avant cet événement, car les investisseurs en tiendront compte. C’est ce qu’on appelle une augmentation de la volatilité implicite. Un stellage élargi plus coûteux signifie que vos points de seuils de rentabilité s’éloignent et que vous avez besoin d’une fluctuation encore plus importante pour en tirer profit. Si, au contraire, l’événement s’avère peu concluant, la volatilité implicite diminue et les deux options perdent rapidement de la valeur même si le cours de l’action a à peine bougé.

Exemple concret (avec des chiffres fictifs)

Supposons que Fabien suit l’action de KIWI, qui se négocie actuellement à 47,50 $. Une annonce majeure approche. Il pense que le cours de KIWI va fluctuer de manière significative, mais ne sait tout simplement pas dans quel sens. Il met donc en place une position acheteur sur stellage élargi.

Voici ce qu’il fait :

Acheter 10 KIWI 45 options de vente janvier à 0,65 $ l’action;

Acheter 10 KIWI 50 options d’achat janvier à 0,60 $ l’action.

Son coût total (et sa perte maximale possible) est de 1,25 $ par action, soit 1 250 $ pour les 10 contrats (10 contrats × multiplicateur (100) × 1,25 $).

Le meilleur scénario : profit maximal

Plus le cours de KIWI se déplace au-delà de l’un ou de l’autre des prix de levée, plus le stellage élargi en vaut la peine. Il n’y a pas de limite à la hausse si le cours de KIWI monte considérablement. Et puisque le cours d’une action ne peut descendre qu’à zéro, une baisse suffisamment importante peut tout de même être très rentable.

Question : KIWI est à 47,50 $ quand Fabien met en place le stellage élargi. Une semaine plus tard, le cours de KIWI grimpe à 53 $. Quel est son bénéfice non realisé (avant frais et commissions)?

Réponse : 1 750 $

L’option de vente est hors jeu et expire donc sans valeur. L’option d’achat, par contre, est en jeu.

Position acheteur sur option d’achat : (53 $ – 50 $ – 0,60 $) × 10 × 100 = 2,40 $ × 1 000 = 2 400 $

Position acheteur sur option de vente : – 0,65 $ × 10 × 100 = – 650 $

2 400 $ + (– 650 $) = 1 750 $

Le pire scénario : perte maximale

Le cours de KIWI a à peine bougé. L’annonce n’a pas suscité de réaction, et le cours de l’action s’est installé quelque part entre les deux prix de levée. Lorsque cela se produit, les deux options expirent sans valeur et Fabien perd toute sa prime.

La perte maximale est la prime totale payée : 1 250 $.

Question : Le cours de KIWI est à 47,50 $. Une semaine plus tard, il est relativement inchangé à 48 $. Quel est le bénéfice ou la perte non réalisée de Fabien?

Réponse : – 1 250 $

Les deux options sont hors jeu. Fabien perd tout ce qu’il a initialement payé.

Position acheteur sur option d’achat : –0,60 $ × 10 × 100 = –600 $

Position acheteur sur option de vente : –0,65 $ × 10 × 100 = –650 $

–600 $ + (–650 $) = –1,250 $

Le seuil de rentabilité

Un stellage élargi a deux seuils de rentabilité : un au-dessus du prix de levée de l’option d’achat et un en dessous du prix de levée de l’option de vente. Le cours de l’action doit s’éloigner de l’un ou l’autre de ces prix pour que l’opération devienne rentable.

Seuil de rentabilité à la hausse : prix de levée de l’option d’achat + primes totales payées

Seuil de rentabilité à la baisse : prix de levée de l’option de vente – primes totales payées

Question : Quels sont les seuils de rentabilité de Fabien, en supposant que les frais et commissions totaux sont de 20 $ (0,20 $ par action)?

Réponse : 51,45 $ à la hausse | 43,55 $ à la baisse

Prime totale + frais : 0,60 $ + 0,65 $ + 0,20 $ = 1,45 $

À la hausse : 50 $ + 1,45 $ = 51,45 $

À la baisse : 45 $ – 1,45 $ = 43,55 $

Le cours de KIWI doit monter au-dessus de 51,45 $ ou descendre en dessous de 43,55 $ pour que Fabien gagne de l’argent. Plus la fluctuation au-delà de ces niveaux est importante, mieux c’est.

Ce que Fabien espère

Fabien souhaiteque le cours de KIWI fluctue de manière décisive, bien au-dessus de 51,45 $ ou bien en dessous de 43,55 $. Une fluctuation brusque dans un sens ou dans l’autre est le résultat idéal. Ce qu’il ne souhaite pas, en revanche, c’est que le cours de l’action plane quelque part entre les deux prix de levée, que l’effet de l’événement s’estompe graduellement ou que la volatilité implicite diminue avant que l’une ou l’autre option ne gagne suffisamment de valeur pour compenser son coût.

Le principal risque : payer pour une fluctuation qui ne se produira jamais

Tout ce que Fabien peut perdre, c’est les 1 250 $ qu’il a déboursés initialement. Mais cela peut disparaître rapidement si le cours de KIWI reste inchangé, si l’événement anticipé s’avère décevant ou si la volatilité implicite descend après l’annonce. La décroissance temporelle élimine également les deux options aussi longtemps que le cours de KIWI reste entre les prix de levée. Les stellages élargis sont, par conséquent, le plus vulnérables lorsque le cours de l’action reste stable.

En résumé

Une position acheteur sur stellage élargi est un moyen rentable de se positionner en vue d’une fluctuation importante, peu importe sa direction. Par rapport à un stellage, vous payez moins initialement, mais le cours de l’action doit fluctuer davantage pour que vous gagniez de l’argent. Les investisseurs qui estiment que le cours d’une action est sur le point de fluctuer de manière significative et qui veulent garder leur dépôt initial plus faible, ont intérêt à envisager un stellage élargi.