Il y a toutes sortes de façons d’utiliser les options : pour générer des revenus, protéger une position, ou encore s’exposer à un mouvement de prix sans acheter ni vendre des actions directement. Cet article aborde la stratégie de l’écart baissier sur options d’achat.

Qu’est-ce qu’un écart baissier sur options d’achat?

Un écart baissier sur options d’achat (aussi appelé écart créditeur sur options d’achat, et souvent désigné par son terme anglais, bear call spread) consiste à vendre une option d’achat à un prix de levée plus bas et à acheter simultanément une option d’achat à un prix de levée plus élevé, toutes deux sur le même titre sous-jacent et avec la même date d’échéance.

L’objectif? Encaisser une prime nette à l’avance tout en plafonnant la perte maximale possible si l’opération tourne mal.

Connaissances préalables suggérées : options d’achat vendues, options d’achat achetées

Sentiment : baissier

Pattes : 2 (une option d’achat vendue, une option d’achat achetée)

Négociez des options à moindre coût Avec les options, vous pouvez faire plus qu’acheter des actions : vous pouvez aussi spéculer sur leur hausse ou leur baisse pour moins cher que si vous achetiez les actions. En savoir plus.

Pourquoi utiliser un écart baissier sur options d’achat?

On se sert généralement de cette stratégie quand on pense que le prix d’un titre va rester stable ou baisser. La vente de l’option d’achat au prix de levée inférieur génère une prime, dont une partie sert à financer l’achat de l’option d’achat au prix de levée supérieur, qui plafonne la perte potentielle.

L’envers de la médaille : on renonce à une partie du revenu potentiel, mais on sait exactement combien on peut perdre avant même de passer l’ordre.

Un exemple

Disons qu’Alex suit une action, appelons-la KIWI, et pense que son prix va baisser ou rester stable. Alex décide qu’un écart baissier sur options d’achat correspond à ses attentes.

Voici comment l’opération est structurée :

Position vendeur : 1 option d’achat KIWI à 100 $ vendue à 3,30 $

Position acheteur : 1 option d’achat KIWI à 105 $ achetée à 1,50 $

Remarque : la plupart des options cotées ont un multiplicateur de 100, ce qui signifie que chaque contrat représente 100 unités du titre sous-jacent.

Alex encaisse une prime nette de 1,80 $ (3,30 $ reçus − 1,50 $ payé).

Gain potentiel maximal

Le gain maximal d’Alex correspond à la prime nette reçue, soit 180 $ (avant frais et commission). Il est réalisé si KIWI termine à 100 $ ou moins à l’échéance.

Voici comment ça fonctionne :

À l’échéance, KIWI clôture à 96 $

L’option d’achat à 100 $ vaut 0 $ → Alex conserve les 3,30 $ reçus → gain : 3,30 $

L’option d’achat à 105 $ vaut 0 $ → Alex a payé 1,50 $ → perte : 1,50 $

Net : 3,30 $ − 1,50 $ = 1,80 $

Multiplié par 1 contrat × 100 (multiplicateur) = 180 $, moins les frais et commissions.

Quand KIWI termine sous le prix de levée de l’option vendue, les deux options expirent sans valeur et Alex conserve la totalité de la prime.

Perte potentielle maximale

Si le prix de KIWI dépasse le prix de levée supérieur (105 $), l’écart atteint sa valeur maximale, soit la différence entre les deux prix de levée.

Voici comment ça fonctionne :

À l’échéance, KIWI clôture à 109 $

L’option d’achat à 100 $ vaut 9 $ → Alex a reçu 3,30 $ → perte : 5,70 $

L’option d’achat à 105 $ vaut 4 $ → Alex a payé 1,50 $ → gain : 2,50 $

Net : 2,50 $ − 5,70 $ = −3,20 $

Multiplié par 1 contrat × 100 (multiplicateur) = −320 $, moins les frais et commissions.

Autrement dit : Alex a vendu l’écart à 1,80 $, mais il a terminé à sa valeur maximale de 5 $.

1,80 $ − 5 $ = −3,20 $ × 100 = −320 $

Parce qu’Alex a acheté l’option d’achat au prix de levée supérieur pour définir le risque, la perte est plafonnée à 320 $. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles on utilise un écart plutôt qu’une option d’achat vendue à découvert.

Seuil de rentabilité

Formule : prix de levée de l’option d’achat vendue + prime nette reçue

100 $ + 1,80 $ = 101,80 $

KIWI doit clôturer à moins de 101,80 $ à l’échéance pour que l’opération soit rentable.

Scénario idéal

Le prix de KIWI reste à 100 $ ou moins à l’échéance. Les deux options expirent alors sans valeur et Alex conserve la totalité de la prime reçue.

Risques à considérer

Assignation anticipée

L’assignation anticipée est un risque qui ne s’applique qu’à la patte en position vendeur.

Aux États-Unis, les options sur actions peuvent être exercées n’importe quel jour ouvrable avant l’échéance. En position vendeur sur l’option d’achat, on ne contrôle ni quand, ni même si cette assignation a lieu.

Le plus souvent, un exercice anticipé est motivé par le désir d’encaisser un dividende. Si le dividende est supérieur à la valeur extrinsèque restante de l’option d’achat en jeu, la personne titulaire de l’option peut choisir d’exercer par anticipation pour devenir actionnaire et recevoir le dividende.

Quelques points à garder en tête :

L’ option d’achat achetée (prix de levée supérieur) ne présente aucun risque d’assignation anticipée; c’est Alex qui contrôle cette patte.

L’option d’achat vendue (prix de levée inférieur) peut être assignée par anticipation.

Si l’option d’achat vendue est en jeu et qu’Alex pense qu’une assignation anticipée est probable, il y a deux façons de gérer la position :

Clôturer l’écart en entier : racheter l’option d’achat vendue et vendre l’option d’achat achetée

Clôturer uniquement l’option d’achat vendue : la racheter, et laisser l’option d’achat achetée ouverte

Si l’assignation anticipée a lieu, Alex peut remplir son obligation de livrer des actions en les achetant sur le marché ou en exerçant l’option d’achat achetée (si elle est en jeu). L’écart temporel entre la vente et la livraison des actions peut entraîner des frais supplémentaires, notamment des intérêts et des commissions. L’assignation peut aussi déclencher un appel de marge si la valeur du compte est insuffisante pour soutenir la position en actions qui en résulte.

Une dernière précision : l’option d’achat vendue (prix de levée inférieur) pourrait être en jeu pour un dividende sans que l’option d’achat achetée (prix de levée supérieur) le soit. Dans ce cas, Alex risque de faire l’objet d’une assignation sur l’option d’achat vendue avant la date ex-dividende, ce qui lui laisserait une position à découvert sur l’action.

Remarque : les options sont exercées automatiquement à l’échéance si elles sont en jeu d’au moins 0,01 $. À l’approche de l’échéance, si le prix de KIWI est près du prix de levée de l’option d’achat vendue, l’assignation de cette option est incertaine. Si le prix est près du prix de levée de l’option d’achat achetée, l’assignation de l’option vendue est quasi certaine, mais on ne sait pas avec certitude si l’option d’achat achetée est en jeu. Si Alex souhaite éviter de détenir une position en actions après l’échéance, l’écart devrait être clôturé (rachat de l’option d’achat vendue, vente de l’option d’achat achetée) avant la fermeture des marchés le jour de l’échéance.

Bilan

Scénario Résultat KIWI reste sous 100 $ Gain maximal : 180 $ (avant frais) KIWI clôture à 101,80 $ Seuil de rentabilité KIWI dépasse 105 $ Perte maximale : 320 $ (avant frais)

Pour aller plus loin

Les stratégies sur options sont nombreuses, et chacune répond à des perspectives de marché et à des profils de risque différents. Il est essentiel de comprendre leur mécanique pour savoir quand et comment les utiliser.