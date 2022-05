De un, c’est pratique. De deux, c’est gratuit. De trois, vous pouvez envoyer de l’argent autant de fois que vous le voulez, quel que soit votre solde. En plus, c’est tellement simple : vous synchronisez vos contacts, puis vous leur envoyez de l’argent – même pas besoin de question de sécurité! Et c’est tellement beau… et même très amusant!