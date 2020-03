Ces dernières semaines ont été marquées par la douleur et l’incertitude, et je voulais vous envoyer un message de la part de nous tous, chez Wealthsimple. Nous espérons que vous et vos proches êtes en santé et en sécurité. Notre priorité, c’est de contribuer à réduire les contrecoups de cette crise de santé publique. Nous nous devons également de continuer d’assurer la bonne gestion de vos économies, peu importe les circonstances. Et c’est exactement ce que nous allons faire.

Nos activités suivent leur cours

À l’instar de nombreuses autres entreprises, nous n’avons pas tardé à nous tourner vers le télétravail pour la sécurité de tous. Les données sont le moteur de notre entreprise; or, les données indiquent qu’il est crucial d’aplatir la courbe (https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1664036/aplatir-courbe-strategie-eloignement-social) des contaminations dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Heureusement, nous travaillons avec la technologie, et nous avons conçu nos systèmes de façon à être résilients et agiles. Nous maintiendrons, comme nous l’avons toujours fait, les niveaux d’attention, de protection et d’humanité auxquels vous êtes en droit de vous attendre.

Nous sommes là pour vous

Ces dernières semaines ont aussi été plutôt mouvementées sur le plan économique. Un rebondissement n’attend pas l’autre. Notre équipe a donc reçu et reçoit encore beaucoup plus de messages et de questions de clients qu’à l’habitude. Dans les circonstances, nous vous demandons donc de communiquer avec nous en ligne LINK plutôt que par téléphone ou par courriel. Sachez que nous nous employons à répondre à tout le monde le plus rapidement possible, et que cette mesure nous aidera à y arriver.

L’incertitude en pleine action

Depuis que nous avons lancé nos portefeuilles de placements automatisés il y a cinq ans, nous nous sommes donné pour mission de créer des produits qui aideront nos clients à réaliser leurs objectifs à long terme au coût le plus bas possible et avec un rendement optimal. Au vu de l’histoire économique, nous savons qu’il faut faire preuve de discernement quand les marchés s’emportent. Les imprévus et l’incertitude font partie du lot, mais nous ne savons jamais quand ils se pointeront. La situation actuelle est une catastrophe sur le plan de la santé publique, et aura sans doute des répercussions sur l’économie à court terme, mais notre approche sur les placements à long terme demeure inchangée.

Nous vous remercions de votre confiance et de votre loyauté. Restez zen, gardez le cap, lavez-vous les mains, soyez aimables avec les plus vulnérables et ensemble, aplatissons la courbe!

Prenez soin de vous,

Michael Katchen

Fondateur et chef de la direction