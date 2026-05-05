Avant de placer une opération sur option, deux chiffres comptent plus que tous les autres : la taille du contrat et la quantité de contrats. Ensemble, ils déterminent combien vous dépensez et combien d’exposition au risque vous prenez.

Mettez-vous à l’aise avec les deux, et le calcul de n’importe quelle position d’options devient beaucoup plus clair.

Taille du contrat (le multiplicateur)

La taille du contrat, également appelée multiplicateur, est le nombre d’actions qu’un seul contrat d’options représente. Pour les options sur actions standard, ce nombre est presque toujours de 100.

Cela signifie que lorsque vous achetez une option d’achat, vous n’achetez pas le droit d’acheter une action, mais bien 100 actions au prix d’exercice. Il en va de même pour les options de vente : un contrat vous donne le droit de vendre 100 actions.

Quantité de contrats

La quantité est simplement le nombre de contrats d’options que vous achetez ou vendez dans une transaction. Si vous achetez deux options d’achat, la quantité est donc de deux. Cela vous donne le droit d’acheter 200 actions (2 contrats × multiplicateur (100)).

Plus de contrats signifie plus d’exposition au risque – et plus de coûts.

Négociez des options à moindre coût Avec les options, vous pouvez faire plus qu’acheter des actions : vous pouvez aussi spéculer sur leur hausse ou leur baisse pour moins cher que si vous achetiez les actions. En savoir plus.

Un véritable exemple (avec de faux chiffres)

Supposons que vous achetez un contrat sur KIWI qui expire en avril et dont le prix d’exercice est de 50 pour 2,50 $.

Pour trouver le coût total de la transaction, multipliez la prime par le multiplicateur du contrat et la quantité :

2,50 $ × 100 × 1 = 250 $ (avant frais et commissions)

C’est tout. Un contrat, 100 parts d’exposition, 250 $ déboursés.

Si vous avez acheté cinq contrats au lieu d’un, le calcul mathématique donnerait :

2,50 $ × 100 × 5 = 1 250 $

Pourquoi l’effet de levier est-il important?

C’est là que ça devient intéressant. KIWI se négocie à 50 $ par action. Si vous vouliez acheter 100 actions, cela vous coûterait 5 000 $. Mais avec une option d’achat, vous obtenez une exposition à ces mêmes 100 actions pour seulement 250 $.

C’est ce qu’on appellel’effet de levier – et c’est l’une des caractéristiques déterminantes de la négociation d’options. Vous contrôlez un grand nombre d’actions pour une fraction du coût de leur achat direct.

L’effet de levier peut jouer en votre faveur lorsqu’une transaction se passe comme prévu, mais il peut aussi amplifier vos pertes au cas contraire. L’essentiel est de connaître vos profits et pertes potentiels avant de vous engager dans n’importe quelle position, pas après.

Mettre le tout ensemble

La taille du contrat et la quantité sont à la base des mathématiques des options. Chaque calcul (coût total, profit maximal, perte maximale, seuil de rentabilité) commence ici. Une fois que vous avez ces deux chiffres, le reste suit naturellement.