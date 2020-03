Philosophie de travail

Nous sommes d’avis que l’accès à une liberté financière est un droit fondamental. Nous nous sommes donc donnés pour mission de nous assurer que chacun a la capacité d’exercer ce droit, en développant des produits financiers simples, sophistiqués et abordables.

Avec l’appui des plus grands noms de la finance et de la technologie, nous connaissons une croissance rapide partout dans le monde. Nous travaillons en collaboration pour bâtir la meilleure expérience client possible. Chez nous, pas de journées remplies de réunions ni d’interminables processus d’approbation. Le patron travaille à la même table que tout le monde. Tout le monde met la main à la pâte, et nous concrétisons rapidement les projets que l’on imagine.

Nous nous assurons de créer un environnement de travail inclusif, où chacun peut être lui-même et avoir voix au chapitre. Et nous n’acceptons pas le statu quo. Si un employé veut changer ou améliorer quelque chose, il le fait! Nous fonçons et nous nous encourageons les uns les autres à donner le meilleur de nous-mêmes.