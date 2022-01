Notre philosophie de travail

Notre mission est d’aider chacun.e à atteindre la liberté financière, sans exception et sans égard à leurs possessions. Nous réinventons la gestion de l’argent en créant des produits financiers simples, intelligents et abordables pour tous.

Nous avons reçu plus de 375 M$ d’investissements de certaines des plus grandes sociétés du secteur financier et des plus grands investisseurs en technologie. Nous sommes maintenant ce qu’on appelle une « licorne », et notre croissance est plus rapide que jamais. Notre équipe compte plus de 600 employé.e.s qui travaillent en collaboration pour concevoir la meilleure expérience pour nos clients et l’améliorer continuellement. Nous livrons rapidement, puis nous voyons comment faire mieux. Tout le monde participe et a des responsabilités. Pour cela, nous avons éliminé la hiérarchie et la bureaucratie, et sommes devenus des experts de la priorisation afin d’éviter les journées perdues en réunions. Nous avons même une journée sans réunion par semaine, afin de nous donner le temps de penser, de créer et d’innover sans interruption.