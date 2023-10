Ethereum est le champion en titre des plateformes de contrats intelligents. Mais c’est un champion vieillissant, et beaucoup le trouvent lent et trop cher. Des aspirants comme Fantom, Solana et Cardano tentent donc de prendre les devants sur Ethereum, en promettant des frais de transactions modiques et une vitesse de traitement vertigineuse, sans sacrifier la sécurité.

La chaîne de bloc de Fantom est basée sur ce qu’on appelle un graphe orienté acyclique (ou système DAG, pour directed acyclic graph), qui exprime les transactions en graphiques de hachage. Ce système utilise son propre mécanisme de consensus, nommé Lachesis, une manière de traiter les transactions plus rapidement que les autres systèmes du même genre grâce à des valideurs qui travaillent indépendamment les uns des autres pour confirmer les transactions.

Toutes ces nouvelles technologies sont autant d’outils sophistiqués qui expliquent la vitesse et les frais modiques de Fantom. Les transactions sont presque instantanées et coûtent une fraction d’un sou. En pratique, tout cela signifie que les applications de finance décentralisée, comme les NFT (jetons non fongibles), les protocoles de prêt et les marchés décentralisés, sont abordables et rapides à utiliser sur Fantom.

Le jeton FTM alimente le réseau, qui fonctionne un peu comme Ethereum ou Bitcoin sur leurs chaînes de blocs respectives : l’utilisateur paie les coûts d’envoi d’une transaction en FTM, et cet argent est remis à ceux et celles qui valident ces transactions. Sur Bitcoin, ce procédé se nomme le minage, car il implique la création de nouveaux bitcoins à l’aide d’ordinateurs puissants. Mais sur Fantom et d’autres chaînes de blocs du même type (le terme technique est « preuve de participation » ou POS pour « proof-of-stake »), on appelle cela le staking, puisque ceux qui détiennent plus de pièces ont priorité sur la validation des transactions.