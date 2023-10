En tant que première plateforme de cryptomonnaies réglementée au Canada, nous sommes tenus de respecter certaines exigences, comme le fait de n'utiliser que des dépositaires qualifiés (comme Coinbase Custody) pour le stockage hors ligne. Vos Ethereum sont protégés par une assurance de stockage hors ligne de plus de TK $.

Pour info : Wealthsimple Crypto n'est pas une plateforme d’échange en soi. Nous travaillons avec plusieurs plateformes d’échanges pour vous offrir le meilleur prix pour vos Ethereum.

Et pour garantir une plus grande protection de vos pièces, nous nous sommes associés à Coincover pour offrir un niveau de sécurité encore plus élevé.

Si vous détenez des cryptomonnaies en dehors de Wealthsimple, ce n'est pas un problème. Vous pouvez transférer vos Ethereum en toute sécurité vers votre compte Wealthsimple en quelques clics seulement.