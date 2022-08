USDC, également connu sous le nom de USD Coin, est une cryptomonnaie rattachée à la valeur du dollar américain. Elle fait partie d’une catégorie de cryptomonnaies connues sous le nom de cyberjetons indexés, qui sont directement liés à des monnaies fiduciaires pour permettre aux gens de détenir et d’utiliser des cryptomonnaies sans s’inquiéter de leur volatilité. Tant que le dollar américain reste stable, USDC aussi.

Bien qu’USDC ait débuté sur Ethereum, il s’est depuis étendu à d’autres chaînes de blocs, notamment Algorand, Solana, Stellar, Tron, Hedera Hashgraph, Avalanche et Flow. Cela signifie que vous pouvez utiliser USDC pour détenir une valeur stable de 1 $ sur plusieurs chaînes de blocs.

Avec une capitalisation boursière de 58 milliards de dollars au 1er mars 2022, USDC est le deuxième plus grand cyberjeton indexé après Tether (USDT) dont la capitalisation boursière est de 70 milliards de dollars. D’un point de vue fonctionnel, les deux monnaies sont assez similaires (elles ont historiquement fourni des points d’ancrage au dollar américain) et ont toutes deux été créées par des entreprises. USDC est géré par Centre, un consortium dirigé par le géant des échanges de cryptomonnaies Coinbase et la société de paiements en cryptomonnaies Circle. USDT est géré par Tether, la société sœur de la plateforme cryptographique Bitfinex.

Les deux sont également appuyés par des dépôts en dollars américains et utilisent leurs dépôts en espèces pour investir dans des instruments financiers stables. USDC est entièrement appuyés à des liquidités et à des titres de créance, tandis qu’USDT est appuyé à des liquidités, à des billets de trésorerie et à d’autres instruments du marché monétaire, ainsi qu’à quelques avoirs et prêts en cryptomonnaie. Mais il y a une différence majeure : USDC prétend être appuyé à 100 % à des liquidités et à des titres de créance américains, tandis que Tether détient 24,2 milliards de dollars en billets de trésorerie à durée indéterminée, en date de décembre 2021.

Ces deux monnaies diffèrent des cyberjetons indexés décentralisés comme UST (Terra USD) et DAI, qui rattachent leurs monnaies au dollar américain par le biais de codes et de mécanismes monétaires compliqués.