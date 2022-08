Shiba Inu est une monnaie mème inspirée de Dogecoin. Les monnaies mèmes sont des cryptomonnaies inspirées de blagues. Leur valeur est davantage déterminée par la présence sur les réseaux sociaux de groupes qui les soutiennent que par la valeur intrinsèque des pièces en elles-mêmes (bien que les fervent.e.s adeptes des pièces mèmes contestent parfois ce constat de manière virulente).

Malgré la thématique canine qui les unit, Dogecoin et Shiba Inu n’ont rien en commun. Dogecoin a été créé en décembre 2013 par Billy Markus et Jackson Palmer. Bien que toute l’aventure soit partie d’une blague, la pièce a atteint une capitalisation boursière de près de 85 milliards de dollars en mai 2021. (Elle est depuis revenue à une capitalisation boursière toujours aussi absurde de 15,5 milliards de dollars au 10 mars 2022). Shiba Inu a été créé en 2020 et se faisait appeler le tueur de Dogecoin. À son apogée, en 2021, Shiba Inu possédait une capitalisation boursière d’un peu plus de 37 milliards de dollars avant de redescendre à 12,4 milliards de dollars au 10 mars 2022.

Il existe quelques différences majeures entre les deux pièces. Tout d’abord, Dogecoin fonctionne sur sa propre chaîne de blocs et est soutenu par son propre groupe de mineur.euse.s. SHIB, en revanche, fonctionne sur Ethereum. De plus, les deux diffèrent en matière de fonctionnalité : SHIB crée une série de services financiers décentralisés, comme l’échange décentralisé ShibaSwap et un écosystème NFT, qui ont chacun leurs propres jetons liés à SHIB : LEASH et BONE.