Les dépôts, les transferts de crypto et transferts institutionnels provenant d'une institution financière autre que Wealthsimple seront admissibles, y compris les transferts en nature, en espèces et mixtes (à la fois en espèces et en titres), à condition que le montant total des fonds, moins tout retrait ou solde débiteur de marge, soit d'au moins 500 000 $.

Les transferts entre comptes Wealthsimple ne sont pas admissibles. Les soldes débiteurs associés aux comptes sur marge (non enregistrés) ne sont pas considérés comme des fonds admissibles et seront déduits du calcul des fonds. Pour plus d'informations sur nos types de comptes, [consultez notre page dédiée aux comptes] (/fr-ca/accounts).

Dans le cas des comptes conjoints, les transferts ne seront comptabilisés et admissibles que pour le ou la titulaire principal⋅e du compte (la personne ayant initialement ouvert le compte). Si le ou la cotitulaire transfère des fonds dans un compte dont il ou elle n'est pas titulaire principal⋅e, ces transferts seront comptabilisés pour l'admissibilité du ou de la titulaire principal⋅e. Si vous effectuez des transferts vers un compte conjoint ou un REER conjoint, le ou la titulaire principal⋅e du compte doit d’abord s’inscrire pour recevoir la prime, mais les deux titulaires du compte pourront y faire des transferts et des dépôts. La somme sera comptabilisée comme montant admissible pour le ou la titulaire principal⋅e du compte.

Si nous suspectons des transferts frauduleux dans vos comptes Wealthsimple, nous nous réservons le droit d'arrêter les paiements, de déduire la valeur du cadeau, de vous retirer de la promotion et de fermer votre compte Wealthsimple. Si vous avez des questions sur ce qui est comptabilisé pour cette offre, contactez votre représentant⋅e Wealthsimple, qui se fera un plaisir de vous aider!