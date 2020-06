Et voici... le portefeuille socialement responsable de Wealthsimple

Wealthsimple makes powerful financial tools to help you grow and manage your money.

Un des objectifs de Wealthsimple est de vous aider à gérer vos finances comme un adulte. Faire des placements sophistiqués, optimiser votre argent, tout ça à des frais incroyablement bas et de la manière la plus simple qui soit. Pas de maux de tête. Cependant, si vous vous souciez de la planète et des humains, vous pensez peut-être que placements et développement durable ne vont pas de pair. Heureusement, Wealthsimple a la solution : un portefeuille socialement responsable. Vos placements font du bien financièrement et moralement.

C’est quoi?

Qu’est-ce que c’est, un portefeuille socialement responsable? C’est un portefeuille composé de placements dans des entreprises respectant certains critères de responsabilité sociale, ce qu’on appelle les critères ESG : environnementaux, sociaux et de gouvernance. Cette manière d’investir est devenue incroyablement populaire. Présentement, 22 000 milliards de dollars d’actifs sont investis dans des fonds de placements socialement responsables partout dans le monde – c’est 10 fois plus qu’il y a 20 ans. Au Canada seulement, les placements socialement responsables représentent 20 % de tous les actifs financiers. Puisque notre économie n’est pas toujours aussi progressiste que nous le croyons (suffit d’aller voir ce qui se cache derrière les chiffres de l’indice TSX), voilà une bonne raison d’être fier!

Bien sûr, cela demeure des investissements. Il faut que ça rapporte. Vous vous demandez donc probablement si ces investissements socialement responsables (ISR) entraînent un rendement moindre. Les revues scientifiques ont fait couler beaucoup d’encre (sur beaucoup de papier – pas très écolo, ça, les revues scientifiques!) pour tenter de répondre à cette question. Et un consensus semble émaner : à long terme, le rendement des investissements socialement responsables est le même que celui des autres types de placements. C’est donc réellement possible d’avoir le meilleur des deux mondes.

Comment ça fonctionne

Chez Wealthsimple, nous avons conçu un portefeuille socialement responsable composé de fonds négociés en bourse (FNB) qui priorisent les sociétés ayant de faibles émissions de carbone et qui favorisent l’innovation dans les technologies propres et la croissance durable dans les marchés émergents. Nous nous sommes également assurés que ce portefeuille offrait les mêmes avantages que tous les autres portefeuilles Wealthsimple :

Une excellente diversification (qui comprend des titres canadiens, internationaux et à revenu fixe)

Des frais minimes (les frais de gestion de Wealthsimple vont de 0,35 % à 0,5 %, et parfois il n’y en a pas du tout)

Et un rendement optimal.

Et bien sûr, nos ISR sont disponibles en plusieurs versions pour les différents niveaux de tolérance au risque : prudent, modéré et audacieux.

Voici les FNB que nous avons sélectionnés pour composer le portefeuille socialement responsable:

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF – FNB à objectif de faible émission de carbone ( CRBN ) : des actions mondiales avec une exposition au carbone moindre que le marché élargi.

FNB iShares Jantzi Social Index ETF ( XEN ): des actions canadiennes, excluant les sociétés ayant une mauvaise performance en matière de responsabilité sociale selon de vastes critères ESG.

Fonds d’investissement Vident International( VIDI ) : comprend des économies développées et émergentes ayant une croissance durable, selon des critères comme le respect des droits humains et un faible niveau de corruption.

Portefeuille PowerShares Cleantech ( PZD ): des chefs de file en technologies propres dans les pays développés.

FINB BMO obligations fédérales à moyen terme (ZFM): des obligations gouvernementales canadiennes qui offrent une exposition aux titres à revenu fixe, de façon à optimiser le rendement en fonction d’un faible niveau de risque.

Il y a deux choses à souligner au sujet des FNB socialement responsables.

La première : alors que les frais de Wealthsimple demeurent les mêmes que pour nos autres portefeuilles, les frais facturés par les firmes qui gèrent ces FNB sont légèrement plus élevés que les frais des FNB réguliers. En moyenne, ils sont de 0,25 % à 0,4 %, en comparaison avec 0,2 % à 0,3 % pour les portefeuilles réguliers de Wealthsimple. Ce n’est pas énorme, mais ça demeure une différence. Il y a toutefois une bonne explication : quelqu’un de compétent doit sélectionner les entreprises les plus responsables en filtrant des tonnes de données et en mettant au point des outils d’analyse sophistiqués. Et ces gens compétents ne travaillent pas bénévolement.

Une autre information intéressante est que les investisseurs dans les ISR sont moins sujets à commettre une erreur classique : vendre les titres en panique lorsque le marché connaît une courte période d’instabilité. Peut-être que le fait de savoir que l’on contribue positivement au monde réduit l’anxiété que l’on ressent lorsque le marché est à la baisse, ce qui nous amène à prendre des décisions plus rationnelles. Quoi qu’il en soit, c’est une autre raison pour laquelle le portefeuille responsable participe à vous enrichir en aidant la planète.

Comment participer

Si nous avons piqué votre curiosité et que vous voulez en savoir plus, communiquez avec nous! Nos gestionnaires de portefeuilles répondront à toutes vos questions et vous aideront à sélectionner le portefeuille socialement responsable ayant le niveau de risque qui vous convient. Pour ajouter un portefeuille socialement responsable à votre compte, veuillez nous écrire à sri@wealthsimple.com.

