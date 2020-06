Comment ouvrir un compte conjoint sans rancune (et sans faire faillite)

Wealthsimple makes powerful financial tools to help you grow and manage your money. "Finance for Humans" is where we give you smart and easy-to-understand advice on navigating the financial world.

Chaque étape d’une relation apporte son niveau d’engagement. On devient exclusifs. On change notre statut sur Facebook. On emménage ensemble, parfois on se marie. Et si on n’a vraiment pas peur de l’engagement, on peut joindre nos comptes Netflix, de sorte que notre algorithme croit désormais qu’on serait intéressé à regarder L’ultime défi Pâtisserie. Mais peu importe le stade de la relation, tous les thérapeutes de couple vous le diront : les deux principaux sujets de discorde dans un couple sont le sexe et l’argent. La plupart des couples dits sérieux décident à un certain moment de mettre leur argent dans un compte conjoint portant les deux noms. Super! Félicitations! Assurez-vous toutefois d’être informés et de vous embarquer les yeux grand ouverts — et en sachant exactement le montant de la dette étudiante de votre douce moitié. Pour vous aider à bien aborder ce processus, nous avons demandé à Shannah Compton Game, l’animatrice de la baladodiffusion Millennial Money et une grande sage de la finance, tout ce qu’il y a à savoir pour ouvrir un compte conjoint sans y perdre votre harmonie conjugale.

L’importance de la transparence

Avez-vous déjà montré vos relevés bancaires à quelqu’un? C’est le genre de choses qui vous met à nu. Peut-être avez-vous une obsession cachée pour les souliers de course fluo, ou une famille illégitime dans les Adirondacks. Et il n’y a rien comme une autre paire d’yeux sur un solde pour vous faire admettre vos véritables habitudes financières. Mais les problèmes d’argent ne se règlent pas simplement parce que vous avez des comptes séparés.

S’il y a des squelettes dans votre placard et que vous pensez pouvoir éviter la conversation en ayant des comptes séparés, vous négligez peut-être un aspect important du couple : la communication. L’honnêteté. Le fait de se sentir pleinement compris et accepté. Si vous voulez aller dans cette direction, alors ne laissez rien dans le secret. Tout finit par se savoir de toute façon.

Plus facile de combiner que de séparer

N’importe qui peut être attiré par un escroc. Ils sont sexy et charmants, et ont habituellement un charisme presque suspect. C’est ce qui permet à l’escroc de se mériter ce titre plutôt que celui de salaud. Si vous croyez être en relation avec quelqu’un qui va vider votre compte et prendre la poudre d’escampette avec votre nouvelle Kia sans laisser de note, vous ne devriez sans doute pas partager votre NIP avec cette personne. Mais vous devriez surtout y penser deux fois avant de joindre vos comptes si vous n’êtes pas certain que vous serez ensemble pour un bon bout de temps.

« Soyez réaliste sur l’avenir de votre couple, conseille Mme Game, ajoutant que les relations tumultueuses font rarement de grands partenariats financiers. « Des gens qui trouvent leur compte de banque vidé après une chicane de couple, malheureusement, ça existe. »

Pour prévenir cette malchance, vous pouvez programmer des alertes afin d’être averti s’il y a un retrait inhabituel ou des opérations suspectes dans votre compte. Avec certains comptes, vous pouvez aussi imposer un montant de retrait maximal pour éviter de vous retrouver avec un solde inexistant.

Vous devez vraiment changer votre perception et considérer le revenu comme étant unique. Ensemble, nous gagnons

Laissez-vous de la place pour tricher

Vous voulez une recette efficace pour nuire à votre couple? Scrutez les dépenses de l’autre quotidiennement. Personne ne peut tolérer ce niveau de surveillance. « Tu as donné 25 % de pourboire au serveur?!? Il n’a même pas rempli mon verre d’eau! » ne fait pas partie des discussions que vous devriez avoir. Il y a moyen d’éviter cela. Une suggestion est d’avoir chacun un compte avec un montant pour vos “dépenses privées”. Cet argent peut être dépensé comme bon vous semble, sans avoir à vous justifier et sans jugement de la part de l’autre. Mme Game appuie cette suggestion. « Ce peut être 100 $ ou 500 $. Le montant sera différent pour chaque couple, mais le principal, c’est qu’on n’a pas toujours à être imputable. »

N’oubliez pas : vous avez maintenant un seul revenu

Ça, c’est très important. À moins que vous ne gagniez précisément le même salaire que votre mari/femme/âme sœur/colo permanent, vous allez devoir accepter la disparité salariale. Le fait de rassembler votre argent vous fera presque assurément sentir vulnérable ou amer — tout dépend si vous apportez le plus petit ou le plus gros salaire. Mais si vous visez le long terme ensemble, conseille Shannah Compton Game, vous devez vous lancer quand même et vous débarrasser de ces sentiments. « Si votre couple combine ses finances, alors vous les combinez. C’est un partenariat. »

L’experte suggère de cesser de voir deux revenus dans un même compte, mais de plutôt considérer que votre couple n’en a qu’un seul. « Vous devez vraiment changer votre perception et considérer le revenu comme étant unique. Ensemble, nous gagnons ce montant. C’est là que plusieurs couples achoppent, parce que la personne qui a le plus petit salaire se sent mal, et l’autre se sent plus légitime dans ses dépenses. »

Un partenariat financier, c’est plus que déposer des chèques.

Une relation n’est pas une entreprise, mais il est bon de les comparer de temps à autre, notamment au moment de faire sa comptabilité. Votre partenariat a peut-être besoin d’un directeur des finances. Nul besoin de séparer la responsabilité entre vous deux, selon Mme Game. Il faut tenir compte des forces de chacun. « Si une personne est plus minutieuse et aime suivre les choses de près, nommez-la responsable des finances. Peut-être que l’autre est meilleure à réaliser des objectifs. Tant mieux! » Cela aide les gens à se sentir solidaires dans les finances, sans s’en tenir au montant auquel chacun peut contribuer chaque mois. « Vous connaître et attribuer un rôle à chacun crée un bon équilibre », ajoute-t-elle.

Continuez d’en parler, même après avoir fait le saut

Le truc avec les questions d’argent, c’est qu’il ne faut pas arrêter d’en parler. Les ressentiments et la colère, la honte et les reproches… Tout ça va revenir. On ne se débarrasse pas facilement d’une habitude, et il est rare d’être exactement sur la même longueur d’onde que son conjoint quant aux dépenses et aux économies. Mme Game propose un « rendez-vous Argent » une fois par semaine ou par mois, pour faire le point sur vos finances, voir si chacun collabore et s’acquitte de ses responsabilités. « Vous vous assoyez ensemble 10 ou 15 minutes, pour discuter de ce qui se passe dans votre compte, et après vous passez à autre chose, explique-t-elle. Si vous n’aimez pas parler d’argent, faites-le dans un endroit agréable, pendant l’apéro ou au parc. L’important est de garder ça court tout en respectant votre plan. »

Notre conseil : ayez la discussion dans la voiture en vous rendant au lieu de votre rendez-vous. Comme ça, c’est réglé, et le fun peut commencer!

Faites un budget

Idée ennuyante s’il en est une! Certes, mais un compte conjoint implique le double d’activité, tout comme le double de potentiel. Faire un budget de base vous aidera : a) à ce qu’il n’y ait pas de malentendus sur les objectifs; b) à vous rapprocher de ces objectifs, que ce soit un voyage ou un condo ou un yacht de dix mètres sur lequel vous pourrez inviter vos amis Barack et Michelle, maintenant qu’ils ont un peu de temps pour eux.

L’information, c’est le pouvoir, rappelle Mme Game. Le simple fait de remarquer que vous avez dépensé 100 $ sur des jeux de Xbox le mois dernier peut constituer le premier pas vers une vie financière plus avisée. « Budgéter demande un peu de temps et d’efforts, mais ça rapporte énormément, affirme l’animatrice. Cela peut vraiment changer votre trajectoire. »

Une bonne première étape est de vous inscrire à un service comme Wealthsimple et d’activer la fonction de dépôt automatique.

Un peu de technologie pour faire passer la pilule du budget

Mme Game est non seulement fan de budgets, elle est aussi une fan des outils de budgétisation. « Freshbooks vous permet de prendre des factures en photo et l’application va tout catégoriser automatiquement », illustre-t-elle. Elle considère l’application particulièrement utile pour les entrepreneurs, les pigistes ou quiconque doit se rapporter à l’Agence du revenu chaque 30 avril.

Une autre appli qu’elle aime est Clarity Money. « Elle vous montre tout en un coup d’œil, même les cartes de crédit, de façon à vous donner accès à votre solde dans la paume de votre main. » Clarity rassemble tous vos comptes afin de vous donner un portrait clair des allées et venues de votre argent, particulièrement des dépenses qu’on oublie, comme le paiement automatique d’iTunes ou un abonnement à Netflix que vous payez encore en double. « Faire le suivi de vos dépenses est crucial, encore plus avec deux personnes qui ont accès à l’argent. »

Vous pourriez évidemment garder vos comptes séparés. Mais voulez-vous vraiment partager une même adresse alors que vous continuez de séparer la facture après toutes vos sorties au restaurant?

