Impôts À Gogo

Cet article a été publié à l'origine dans l'édition imprimée de TLDR. Lisez-le en entier ici.

ACHETER UNE MAISON

DIFFICULTÉ FISCALE : 🟢

POTENTIEL D’ÉCONOMIES : 💰💰💰

Quand l’appel de l’hypothèque se fait sentir, les impôts devraient être un des tout premiers facteurs à considérer. Pourquoi? Parce que vous êtes sur le point de dépenser beaucoup de bidous et que chaque sou du gouvernement est le bienvenu.

AVANT D’ACHETER

1. Misez REER pour profiter du RAP (régime d'accession à la propriété)

Le RAP, c’est plus qu’un style musical. C’est aussi une option qui permet de retirer jusqu’à 60 000 $ de REER libre d’impôt pour l’achat d’une première maison. Il faudra vous rembourser ou déclarer les paiements manqués comme des revenus, mais seulement deux ans après le retrait. Après, vous aurez 15 ans pour rembourser.

2. Misez CELIAPP aussi (compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété)

Un petit nouveau de 2023 permettant d’économiser jusqu’à 40 000 $ libre d’impôt pour la mise de fonds d’une première maison. Deux gros avantages du CELIAPP : vous économisez des impôts l’année où vous versez des cotisations, et ni les retraits ni les gains ne sont imposables. Oh, et si vous ne trouvez pas votre petit nid de rêve, vous pourrez toujours transférer les fonds dans un REER sans affecter vos droits de cotisation.

3. N’oubliez pas le CELI (compte d’épargne libre d’impôt)

S’il vous reste de l’argent à mettre de côté, pensez au bon vieux CELI. Les cotisations ne réduiront pas le montant de vos impôts, mais les retraits et les gains ne sont pas imposés. En plus, vous retrouverez vos droits de cotisation l’année suivant le retrait.

POUR LA PREMIÈRE ANNÉE DANS VOTRE PETIT NID

1. Réclamez le montant pour l’achat d’une habitation

Il s’agit d’un crédit non remboursable qui diminue le montant d’impôt à payer pour vous et votre douce moitié. Celui-ci est de 10 000 $, mais peu importe votre taux d’imposition marginal, le montant réel sera calculé en fonction du taux d’imposition fédéral le plus bas, soit 15 %. Ce n’est pas énorme, mais ça représente quand même 1 500 $… Parfait pour un nouveau divan! (Au Québec, il existe aussi un crédit d’impôt pour l’achat d’une habitation allant jusqu’à . Rendez-vous à revenuquebec.ca pour tous les détails.)

POUR LES DÉCENNIES DE BONS SOUVENIRS À VENIR 1. Réclamez le CIRHM (crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles)

Vivre avec ses parents, c’est super pour tisser des liens… et faire garder les enfants! Ça donne aussi accès à un crédit d’impôt remboursable de 15 % pour rénovations jusqu’à 50 000 $, soit un maximum de 7 500 $. Les travaux doivent toutefois être liés à la construction d’une unité secondaire. Donc, rénover le salon pour laisser Mamie et Papi écouter Découverte à tue-tête en paix, ça ne compte pas.

2. Réclamez le CIAD (crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire)

Si vous vivez avec une personne de 65 ans ou plus et qu’elle est admissible au CIPH (crédit d’impôt pour personnes handicapées), ce programme offre un crédit d’impôt non remboursable de 15 % pour des travaux d’accessibilité de 20 000 $ maximum, soit jusqu’à 3 000 $ d’économies.

3. Réclamez vos crédits d’impôt pour frais médicaux

Si une des personnes vivant sous votre toit a besoin que la maison soit modifiée pour des raisons de santé admissibles (une chaudière à combustion étanche pour les problèmes respiratoires, des modifications du stationnement pour la mobilité réduite ou l’élargissement des couloirs pour un fauteuil roulant), le gouvernement vous permet de déduire ces dépenses pour réduire vos coûts.

SE MARIER

DIFFICULTÉ FISCALE : 🟢

POTENTIEL D’ÉCONOMIES : 💰💰

Choisir de se marier (entrer en union de fait ça compte aussi, sauf pour le curé du coin), c’est un pas important. On passe enfin le plus clair de notre temps avec la personne qu’on aime tout en se divisant l’abonnement Netflix. Voici quelques questions clés à se poser pour commencer sa nouvelle vie à deux en douceur. Pour les impôts du moins!

Est-ce que je suis dans une union de fait?

Pour être en couple devant la loi, ça prend plus que quelques textos envoyés en fin de soirée. Il faut être marié·e ou conjoint·e de fait, c’est-à-dire :

Habiter ensemble (comme un couple, pas des colocs!) depuis 12 mois consécutifs.

Être le parent des enfants de la douce moitié.

Ou avoir la garde de son ou ses enfants.

Bon à savoir : pour avoir droit aux allégements fiscaux, il faut informer le fisc de votre relation. Le mieux, ce n’est pas de les inviter à la pendaison de crémaillère, mais plutôt d’appeler ou d’accéder à votre compte gouvernemental en ligne.

Est-ce que j’ai droit à des avantages fiscaux?

Une fois la relation officielle — avec le fisc, votre famille et Facebook — vous pouvez remplir une déclaration conjointe. Et contrairement à de nombreuses autres situations, pour les finances, une grande différence de revenus représente souvent un avantage. Les couples en union de fait peuvent :

Déclarer tous les dons de bienfaisance et frais médicaux sur la déclaration de la personne pour qui ça représente le plus d’économies.

Transférer les crédits inutilisés liés à l’âge, l’aide aux proches, les handicaps, les régimes de retraite et les droits de scolarité. (Au Québec, des crédits d’impôts supplémentaires sont aussi offerts.) Cependant, il existe un plafond annuel pour le fédéral de 2 000 $ pour les transferts de régimes de retraite et de 5 000 $ pour les transferts de droits de scolarité.

Séparer les revenus de retraite pour profiter d’un taux d’imposition marginal plus avantageux et réduire l’impôt commun.

Réclamer un crédit d’impôt non remboursable si l'une des deux personnes a un revenu plus faible.

Qu’est-ce qui se passe si je me sépare?

Après 90 jours de séparation, vous devrez prévenir le fisc. Le gouvernement ne soignera pas votre peine d’amour, mais il s’assurera de mettre à jour vos retenues d’impôts à la source.

AGRANDIR LA FAMILLE

DIFFICULTÉ FISCALE : 🟡

POTENTIEL D’ÉCONOMIES : 💰💰💰💰

Que ce soit le premier ou le dernier, accueillir un nouveau bébé, c’est tout un monde de changements. Plus de nuits blanches, plus de stress, mais aussi encore plus d’amour qu’on peut s’imaginer. Et quelques allégements fiscaux qui seront bienvenus au moment d’acheter la nouvelle poussette-vaisseau spatial ou de payer les broches.

AVANT LE PASSAGE DE LA CIGOGNE

Reproduction, fertilité et frais d’accouchement

Échographies, FIV, médicaments, soins pré et postnataux, services hospitaliers… alouette! Les dépenses peuvent vite s’accumuler, mais certaines peuvent être déduites. C’est le cas pour certains frais payés à une mère porteuse, tant qu’il s’agit de dépenses médicales admissibles (l’achat de magazines à potins et de crème glacée en cas d’alitement, ça ne compte malheureusement pas).

Frais d’adoption

Un crédit fédéral allant jusqu’à 18 210 $ est offert pour les dépenses liées au processus d’adoption, et plusieurs provinces offrent aussi des crédits additionnels. On peut ainsi déclarer les frais d’agence, de justice, de voyage, de traduction de documents et d’administration.

APRÈS LE PASSAGE DE LA CIGOGNE REEE (régime enregistré d’épargne-études)

Il s’agit d’un compte d’épargne fiscalisé pour financer les études postsecondaires. Le gouvernement égalera 20 % des cotisations (2 500 $ maximum par an) pour un crédit total à vie allant jusqu’à 7 200 $. Vous pouvez ouvrir un REEE dès l’arrivée de votre enfant dans la famille. Pas besoin de signer les papiers à l’hôpital, mais sachez que le régime sera prêt à être lancé quand vous le serez.

BEC (bon d’études canadien)

Les enfants de familles à faible revenu ont droit à un dépôt gouvernemental de 500 $ avec l’ouverture d’un REEE. Pour les 15 prochaines années, ce sera un 100 $ annuel de plus qui sera versé, pour un maximum total de 2 000 $. Bourses régionales

Si vous vivez au Québec, la belle province vous offre un crédit totalisant 10 % de vos cotisations REEE (250 $ maximum). D’autres provinces, dont la Colombie-Britannique, offrent des initiatives similaires.

RCC (remise canadienne sur le carbone)

Si vous vivez dans l’une des huit provinces canadiennes qui offrent cette remise, un crédit est accordé automatiquement pour chaque enfant de moins de 19 ans. Toutefois, le montant dépend de la province et de la situation familiale.

ACE (allocation canadienne pour enfants)

Selon vos revenus, votre état matrimonial et l’âge de votre enfant, vous pourriez recevoir une allocation libre d’impôt allant jusqu’à 7 437 $ par enfant, par an. Faites-en la demande sur le formulaire de déclaration de naissance, en ligne (Mon dossier de l’ARC) ou par courrier si vous êtes du genre fax et téléphone à roulette.

UN PEU PLUS TARD

Crédits d’impôt pour la condition physique et les activités artistiques des enfants Manitoba, Terre-Neuve et Labrador, Nouvelle-Écosse, Québec, Yukon : toutes ces provinces permettent des déductions pour ce genre d’activités. À noter que les règles diffèrent. Comme à T.-N., où il faut que l’activité soit dite « vigoureuse »… comme le golf et le bowling. Comme quoi tout est relatif.

Déduction pour frais de garde d’enfants

Votre bout de chou va à la garderie, à la maternelle ou au camp de jour? Au fédéral, vous pouvez déclarer jusqu’à 8 000 $ par enfant admissible de moins de 7 ans et jusqu’à 5 000 $ par enfant de 7 à 16 ans. Il existe aussi des crédits provinciaux pour frais de garde. (Au Québec, on s’assure de garder son relevé 24.)

Crédit d’impôt pour frais médicaux

La même liste de dépenses admissibles s’applique à vous et votre enfant. Le montant dépendra toutefois du total des dépenses et des revenus.

ALLER À L’UNIVERSITÉ

DIFFICULTÉ FISCALE : 🟢

POTENTIEL D’ÉCONOMIES : 💰💰💰💰

Pas besoin d’avoir gagné Génies en herbe pour savoir que l’université fait souvent un trou dans le budget. Une chance que le gouvernement propose quelques coups de pouce! Pas de trucs mnémotechniques ni de notes pour les cours manqués, mais plutôt des allégements fiscaux. Juste ce qu’il faut pour rester à flot et éviter de retourner vivre dans le sous-sol de vos parents.

PROGRAMMES GOUVERNEMENTAUX À ÉTUDIER

REEE (régime enregistré d’épargne-études)

Si votre famille avait ouvert un REEE pour vous, c’est le temps de le retirer. Le retrait sera imposable, mais quand on est aux études, on a souvent un revenu qui nous fait vivre de Kraft Dinner et d’eau fraîche. Donc pas de grandes pertes en vue.

REEP (régime d’encouragement à l’éducation permanente)

Puisqu’il est lié au REER, le REEP s’adresse surtout aux personnes retournant aux études. Mais si vous avez fait vos devoirs financiers préparatoires (des ados qui trippent finances dans la salle?), vous pourriez aussi en profiter. Ce régime permet d’emprunter jusqu’à 10 000 $ par an dans votre REER (20 000 $ maximum) pour financer une formation à temps plein pour vous ou votre partenaire (mariage ou union de fait).

DÉDUCTIONS À ÉTUDIER

Crédits pour frais de scolarité Au Canada, les frais de scolarité postsecondaire peuvent être déduits des impôts. Même si vos revenus sont faibles, déclarez-les. Vous pouvez transférer jusqu’à 5 000 $ de crédits à votre partenaire, un parent ou un grand-parent. Il est même possible de différer les crédits et de les appliquer quand vos revenus seront un peu plus élevés. Pendant la période des impôts, votre école vous fournira un relevé T2202, ou relevé 8 au Québec, avec toutes les infos. Oh, et si vous avez brisé le cœur de votre famille en allant étudier dans un autre pays, ce sera le TL11A. Crédits pour frais de déménagement

Si vous étudiez à temps plein et touchez des bourses de recherche, ces montants seront considérés comme un revenu. Mais si vous avez dû déménager à plus de 40 km de chez vous pour étudier, vous pourrez déduire certains coûts, tels que le transport et l’entreposage, ainsi que les frais de vente de maison ou de résiliation de bail.

Crédits pour intérêts de prêts étudiants

Les paiements d’intérêts sur les prêts administrés sous la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (ou autre loi fédérale ou provinciale semblable) sont déductibles d’impôts.

Crédit canadien pour la formation

Pour chaque année de frais de scolarité admissibles payés entre 26 et 66 ans, vous pouvez accumuler des crédits de 250 $ (maximum total à vie de 5 000 $).

