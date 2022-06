Découvrez la nouvelle appli tout-en-un de Wealthsimple.

Wealthsimple crée des outils puissants pour vous aider à gérer et à faire fructifier votre argent. Informez-vous plus avant

Si vous êtes surpris du lancement d’une nouvelle appli qui rassemble tous vos meilleurs outils financiers, on a un petit secret pour vous. C’était le but depuis le départ. Si vous aviez pu voir tous nos documents de planification au cours des dernières années, vous y verriez de nombreuses phrases, comme par exemple “être au centre des relations financières de la nouvelle majorité des Canadiens”. Ce qui en langage start-up signifie: répondre à tous vos besoins financiers dans une seule super appli. Ça a toujours été notre objectif.

Aujourd’hui, nous sommes vraiment heureux de vous annoncer que c’est chose faite. On a pris tout ce que Wealthsimple fait de bien pour votre argent (première plateforme d’opérations boursières sans commission au Canada, première appli crypto régulée, placements gérés intelligents, meilleure façon de dépenser et d’épargner) et on a tout rassemblé dans une seule et même superbe appli!

La nouvelle appli Wealthsimple est l’endroit unique où investir dans des milliers d’actions et FNB, acheter et vendre plus de 40 cryptomonnaies, bâtir un portefeuille de placements personnalisé (avec l’aide de notre équipe de spécialistes), obtenir 1 % d’intérêt sur votre épargne et recevoir des récompenses dans vos magasins préférés. Pourquoi? Pour simplifier les choses, pour vous donner une vue d’ensemble et parce que ça n’a pas de bon sens de faire tout séparément. Pourquoi se connecter à une appli pour payer son loyer et à une autre appli pour voir si vous avez enfin assez épargné pour acheter votre propre maison. Tout est lié, et c’est tout à votre avantage.

Bon, vous vous dites peut-être: super nouvelle, mais à quoi ça va ressembler? Eh bien, on est peut-être pas très objectifs mais on pense que la nouvelle appli est magnifique (et très simple à utiliser). Regardons ça de plus près.

Comment ça marche?

Voici comment l’application vous aide à avoir une vue d’ensemble de vos avoirs:

Vous pouvez accéder à tous vos comptes de placements (portefeuilles gérés, actions autogérées, FNB et cryptomonnaies) à portée de main.

Vous pouvez découvrir de nouvelles actions ou déplacer de l’argent d’un compte à l’autre en quelques gestes seulement.

Vous recevez 1 % de remise en argent ou à réinvestir dans des actions ou de la crypto, sur chaque dépense effectuée avec votre carte Wealthsimple Cash.

Vous pouvez vous informer et prendre des décisions éclairées en temps réel grâce aux alertes de prix et aux actualités financières disponibles dans l’application.

Vous pouvez déposer instantanément jusqu’à 5 000 $ (ou jusqu’à 25 000 $ pour nos membres Plus), pour une flexibilité maximale.

Comment y avoir accès?

Si vous êtes déjà client.e de Wealthsimple, assurez-vous d’avoir la dernière version de l’appli Wealthsimple Trade pour y avoir accès (votre cellulaire a peut-être même fait automatiquement la mise à jour si vous avez activé cette fonctionnalité). Sinon, vous pouvez télécharger l’appli Wealthsimple depuis l’Apple Store ou le Google app store.

Cette nouvelle application, c’est juste un début. En plus de gérer votre argent, Wealthsimple a de grandes ambitions: faciliter l’accès aux placements, démystifier la finance et donner accès aux outils financiers de pointe, habituellement réservés aux plus riches, depuis votre cellulaire. Dans les mois qui viennent, nous lancerons de nouvelles fonctionnalités pour que notre appli tout-en-un vous apporte encore plus.

Si vous n’avez pas encore essayé Wealthsimple, c’est le moment idéal pour le faire. Si vous êtes déjà l’un.e de nos client.e.s, ce changement peut sembler un peu bizarre au début et c’est normal. Nous sommes convaincus qu’il ne vous faudra pas longtemps pour apprécier ce changement. Il vous suffit de mettre à jour (ou de télécharger) l’appli pour démarrer.

Sarah Rieger est rédactrice de nouvelles pour le magazine Wealthsimple. Elle était auparavant rédactrice et éditrice à Radio-Canada et HuffPost Canada. Vous pouvez la joindre à srieger@wealthsimple.com, ou sur Twitter à @sarahcrgr.