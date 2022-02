On dirait qu’un milliard de personnes ont commencé à négocier des actions pour la première fois l’année dernière. Certains ont été emportés par la frénésie de GME (c’était seulement l’année dernière, eh oui !), d’autres voulaient simplement éviter l’ennui pandémique. Quoi qu’il en soit, un grand nombre de débutants sur le marché boursier réalisent aujourd’hui — ou réaliseront bientôt, lorsque leurs documents fiscaux 2021 arriveront dans leur boîte courriel — que, « Oh oui, je dois m’occuper des impôts sur tout l’argent que j’ai gagné (ou perdu) avec mes actions l’année dernière. » C’est pourquoi nous avons décidé d’écrire cet article pratique.

Ci-dessous, l’experte des impôts de Wealthsimple, Caroline Corbeil, nous guide à travers les incontournables des déclarations d’impôts pour les apprentis courtiers.

Disons que j’ai acheté et vendu des actions pour la première fois l’année dernière et que je viens de me rendre compte que je dois ajouter ces informations à ma déclaration de revenus. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point dois-je commencer à paniquer?

Caroline Corbeil : J’irais avec un solide 3. Mais c’est possible de descendre à zéro si vous déterminez quelles seront vos obligations fiscales et si vous mettez de l’argent de côté en conséquence.

On t’écoute…

Eh bien, chaque fois que vous vendez une action ou un autre actif, c’est ce qu’on appelle un « événement taxable ». Cela signifie que vous devez déclarer un gain ou une perte dans votre déclaration. Ce chiffre est assez facile à calculer : il suffit de prendre le produit que vous avez gagné (ou perdu) lors d’une transaction, puis de soustraire ce que vous avez payé pour l’actif. Ensuite, divisez ce chiffre par deux, car le Canada n’impose que 50 % des gains en capital (à condition que la négociation ne soit pas votre principale source de revenus). Enfin, appliquez votre taux d’imposition individuel à cette tranche de 50 % pour obtenir le montant total que vous devrez payer sur vos gains. Wealthsimple propose un calculateur d’impôt très pratique pour vous aider à faire vos calculs.

Quoi, tu veux dire que CHAQUE fois que je vends une action, c’est taxable ? Est-ce que ça veut dire que j’aurais dû garder le fil de chacun de mes échanges depuis le début de l’année?

Si vous viviez il y a une centaine d’années, probablement ! De nos jours, presque toutes les sociétés financières ou d’investissement, y compris Wealthsimple, vous enverront un résumé de vos transactions pour l’année, détaillant ce que vous avez acheté, ce que vous avez vendu et, surtout, ce que vous devez déclarer comme ayant été vendu. Ces informations devraient être clairement résumées dans vos documents fiscaux annuels. Une fois que vous avez ces documents en main, c’est très facile d’utiliser un logiciel d’impôt simple et intelligent, comme (tousse, tousse) Wealthsimple Impôt, pour faire votre déclaration. La plupart vous guideront tout au long du processus de déclaration. Une fois que vous aurez commencé à saisir le résumé de vos revenus d’investissement dans le logiciel, il y aura probablement une section pour saisir le produit que vous avez obtenu à partir d’actions ou de cryptomonnaie ou d’investissements similaires. Entrez ce chiffre, et le logiciel calculera le reste.

Tu mentionnes la cryptomonnaie. Qu’est-ce qu’on est censés faire avec ça ?

La cryptomonnaie, aussi nouvelle et brillante qu’elle puisse être, peut sembler un peu effrayante. Malgré tout, le gouvernement traite les gains en cryptomonnaie comme n’importe quel autre gain en capital. Wealthsimple a récemment publié un article détaillé sur le sujet, je ne vais donc pas répéter les mêmes informations.

Ça nous convient. Alors, les gains en capital : qu’est-ce que ça mange en hiver?

Le mot capital signifie essentiellement de l’argent, que vous avez utilisé pour acheter un actif financier — comme une action, une obligation ou une cryptomonnaie. Il y a gain en capital lorsque le prix d’achat d’un actif est supérieur au prix de vente. Le gouvernement impose un actif lorsque vous le vendez après qu’il a (espérons-le) pris beaucoup de valeur, plutôt que lorsque vous l’avez acheté initialement, car le gain est essentiellement une forme de revenu.

Comme je l’ai mentionné plus haut, l’un des avantages du Canada est que les gains en capital ne sont imposés qu’à 50 % de leur valeur. Cela signifie que même si vous achetez une action pour 500 $ et la vendez pour 1 000 $, seule la moitié de votre gain en capital (500 $) est déclarée dans votre déclaration de revenus, qui est ensuite imposée en fonction du revenu total global. (Vérifiez votre taux d’imposition ici.) Les choses deviennent un peu plus compliquées lorsque vous commencez à parler de choses comme les intérêts et les dividendes, mais c’est l’essentiel.

Qu’en est-il des pertes? Disons que je n’ai pas profité de la chance du débutant avec mes échanges.

Le bon côté des pertes, c’est que vous pouvez les soustraire des gains passés ou futurs pour réduire votre facture fiscale globale. Ainsi, disons qu’en 2021, vous avez perdu 500 $ sur une mauvaise opération boursière, mais que vous avez gagné 300 $ en en vendant une autre. Votre perte nette est donc de 200 $. Vous pouvez faire deux choses avec ces 200 $ négatifs : déclarer la perte en capital dans une déclaration de revenus des trois dernières années, lorsque vous avez réalisé des gains globaux. Ou vous pouvez reporter la perte sur une année ultérieure, lorsque vous aurez réalisé des gains, et l’appliquer à ce moment-là. Le problème est que vous ne pouvez pas utiliser une perte en capital pour compenser d’autres types de revenus, mais uniquement des gains en capital.

O.K., ça commence à être plus clair. Alors, pour résumer, quelle est la chose dont on doit absolument se souvenir pour éviter la catastrophe avec nos impôts?

L’essentiel est super important, mais très simple : imprimez ou sauvegardez le résumé des transactions de fin d’année que vous recevez de votre institution financière, qui détaillera vos gains et pertes annuels. En effet, si vous ne disposez pas de ces informations, vous ne pourrez pas remplir correctement votre déclaration d’impôts. Ces résumés sont généralement disponibles en février ou mars ; votre institution financière peut vous faciliter la vie en vous fournissant toutes ces informations sur un feuillet T5 ou T3. Quoi qu’il en soit, en bout de ligne, assurez-vous simplement d’obtenir votre résumé annuel des transactions. C’est facile, non?

