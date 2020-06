Souhaitons la bienvenue à SimpleTax, le petit dernier dans la famille Wealthsimple

Wealthsimple makes powerful financial tools to help you grow and manage your money.

Êtes-vous bien assis? Un verre d’eau près de vous? Avez-vous attaché votre ceinture... si vous vous trouvez quelque part où il y a des ceintures? Parce que nous avons une grande nouvelle à vous annoncer à propos... des impôts!

Oui, même si les impôts ne sont pas un sujet des plus excitants pour la majorité des gens, nous sommes très heureux de cette nouvelle : SimpleTax fait maintenant partie de Wealthsimple. Il s’agit de notre premier pas vers une santé financière globale (à l’extérieur des épargnes et placements). Cela signifie que, comme entreprise, nous aidons maintenant plus d’un million de Canadiens à mieux gérer leur argent.

Pour vous expliquer ces changements et comment ils sont survenus, nous nous sommes interviewés nous-mêmes.

Wow, c’est vraiment excitant. Mais qu’est-ce qu’SimpleTax?

Oui, c’est une question importante! SimpleTax est un logiciel en ligne qui aide les gens à préparer leur propre déclaration de revenus. Vous entrez simplement votre nom et votre adresse, et répondez à quelques questions de base. Ensuite, vous décidez si vous voulez entrer manuellement tous les chiffres pertinents à votre déclaration, ou si vous consentez à ce que le logiciel préremplisse automatiquement les formulaires à partir de vos dossiers à l’Agence du revenu du Canada (ARC). SimpleTax vous informe alors de possibles bévues financières que vous pourriez avoir commises. Si vous transmettez votre déclaration de revenus par Internet, vous n’avez qu’à appuyer sur un bouton et votre déclaration sera transmise à l’ARC à la vitesse de la lumière à travers les tubes de l’Internet! SimpleTax garantit également que vous recevrez le meilleur remboursement d’impôt possible.

L’entreprise a été fondée il y a seulement sept ans, par Jonathan Suter, sa conjointe, Allison Suter, et leur ami Justin Reynen. Comme tout le monde, ces trois-là redoutaient l’arrivée de la saison des impôts. Lorsqu’ils ont appris que la majorité des Canadiens, même ceux ayant les situations financières les moins complexes, payaient des professionnels pour éviter de faire leurs impôts eux-mêmes, ils ont saisi l’occasion de transformer cette expérience. Et ils ont réussi.

Mais pourquoi fusionner l’entreprise avec Wealthsimple? Ce n’est pas un outil pour bâtir son patrimoine, comme le reste de ce que vous offrez.

Hé, « Un outil pour bâtir son patrimoine », c’est bon, ça, on va peut-être l’emprunter. En fait, SimpleTax est un puissant outil pour s’enrichir, qui vous évite de débourser de l’argent pour des services dont vous n’avez pas besoin. Vous simplifiez votre vie financière. Il est aussi en parfaite symbiose avec notre mission d’utiliser la technologie (et des humains qui donnent de bons conseils) pour rendre ces outils accessibles à tous.

Mais surtout, nous pensions que ce serait révolutionnaire (et sensé et astucieux) si vous n’aviez pas à quitter la famille Wealthsimple pour faire vos impôts. Pensez-y. C’est déjà nous qui produisons une bonne partie de vos relevés fiscaux, non? C’est chez nous que vous venez pour déposer votre remboursement d’impôt, non? (Dites-nous que vous investissez votre remboursement d’impôt au lieu de le dépenser en tatouages et en jacuzzis, svp!) Nous nous sommes donc demandé : ne pourrait-on pas simplifier les choses?

Ce qui nous mène à d’autres points communs entre SimpleTax et Wealthsimple : nous sommes deux entreprises fièrement canadiennes, nous avons créé des sites Web intuitifs, doux pour les yeux (j’oserais même dire sexy), et nous aimons toutes deux le mot « simple ».

Ç’a l’air cool. Leurs frais sont-ils élevés?

En fait, ils avaient une approche assez audacieuse des frais. Les utilisateurs d’SimpleTax payaient ce qu’ils voulaient. Utilisez le service, voyez comment il fonctionne et décidez ensuite : vous paieriez un cent pour ça? Allez-y, donnez un cent! Si l’on considère que 99 % des utilisateurs ont donné quatre étoiles ou plus à l’expérience SimpleTax, la plupart ont payé plus que ça.

Pourquoi n’avez-vous pas simplement créé un logiciel de préparation fiscale en ligne vous-même?

Nous avons failli le faire! Mais lorsque des employés de Wealthsimple se sont joints aux centaines de milliers d’heureux Canadiens qui utilisent SimpleTax, nous avons réalisé que nous pourrions difficilement faire quelque chose de plus Wealthsimple que ça. La vérité, c’est que nous avons eu un vrai coup de cœur.

Et si j’utilise déjà SimpleTax? Est-ce qu’il va disparaître?

Les impôts sont déjà assez stressants, nous n’allons pas vous enlever le service qui vous aide à les préparer! Vous trouverez le même SimpleTax que vous aimez, à la même place qu’avant. Nous ne changeons même pas l’adresse Internet. Ni l’adresse physique : SimpleTax demeure une entreprise entièrement canadienne, tout comme Wealthsimple.

Mais nous avons quelques idées assez chouettes sur la manière d’intégrer SimpleTax aux services de Wealthsimple. Restez à l’affût, ça s’en vient.

La première fois que j’ai entendu parler de Wealthsimple, vous n’étiez qu’une entreprise qui aidait les gens à investir leur argent. Soudainement, vous semblez faire bien plus que ça.

Content que vous l’ayez remarqué. L’arrivée d’SimpleTax fait partie d’un plan plus vaste, qui est de rendre votre vie financière tout entière plus facile, astucieuse et lucrative. Et que vous puissiez tout faire au même arrêt. Tout a commencé il y a cinq ans par un service d’investissement automatisé. Depuis, nous avons lancé des services qui vous permettent d’acheter des actions sans commission, d’épargner avec un taux intérêt plus élevé, d’investir dans des entreprises socialement responsables, et même de déposer des paiements ajustés à l’inflation de la part de la fée des dents sous l’oreiller de vos enfants. (Bon, ce dernier n’est pas réel. Pour le moment, du moins.)

Considérons donc cette annonce comme le mariage de vos deux entreprises financières préférées. Avant de vous jeter sur le bar ouvert, rappelez-vous : vous ne perdez pas votre préparateur fiscal favori, vous accueillez plutôt un autre membre dans la famille Simple.

