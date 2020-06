Voici Arrondir. Investissez automatiquement votre monnaie.

Wealthsimple makes powerful financial tools to help you grow and manage your money.

« Vous croyez que vous ne faites pas assez d’argent pour investir. Ou que le peu d’argent qu’il vous reste à la fin du mois ne changerait rien à un compte d’investissement. Ou encore, vous déprimez chaque fois que vous payez avec une carte, parce que vous voyez tout cet argent durement gagné s’envoler pour toujours. »

Ces pensées, certes répandues, sont toutes terriblement contre-productives. Mais elles ont un autre point en commun : elles peuvent toutes être chose du passé avec Arrondir, un nouvel outil de Wealthsimple qui vous aide à économiser davantage.

Voici comment fonctionne Arrondir. Vous n’avez qu’à lier une ou plusieurs cartes de débit et de crédit à votre compte Wealthsimple. Chaque fois que vous réglez un achat avec une de ces cartes, Arrondir arrondit le montant au dollar supérieur. La monnaie sera alors retirée de votre compte et investie dans votre portefeuille. C'est une bonne manière de transformer tous vos achats en investissements – tant que vous remboursez toutes vos cartes de crédit chaque mois, car une dette à intérêt élevé est l'ennemi numéro un de l'autonomie financière.

Vous voulez savoir comment votre petite monnaie pourrait fructifier? Nous avons rassemblé ci-dessous les questions les plus fréquemment posées.

Comment Arrondir fonctionne-t-il exactement?

La première chose à faire est d’ouvrir un compte Wealthsimple.

Si vous n’êtes pas déjà client chez nous, vous devrez d’abord vous inscrire. Ensuite, nous vous bâtirons un portefeuille performant et personnalisé de placements à frais minimes. Vous pouvez aussi opter pour un Compte d’épargne optimal plutôt qu’un compte de placements. Durant le processus de configuration de votre compte, vous devrez lier les cartes avec lesquelles vous voulez utiliser Arrondir. Le tout ne vous prendra que cinq minutes (ou peut-être dix, si vous tapez plus lentement!).

Si vous êtes déjà client chez Wealthsimple, ouvrez votre application mobile et cliquez sur « Ajouter des fonds ». Vous verrez alors l’option pour activer Arrondir. Sélectionnez ensuite les cartes de crédit ou de débit que vous voulez utiliser avec Arrondir et le compte Wealthsimple dans lequel vous voulez déposer votre monnaie.

C’est tout! Chaque fois que vous dépensez avec l’une des cartes liées à Arrondir, le montant de cet achat est arrondi au dollar supérieur le plus près, et la différence est investie. La somme de la « monnaie » de vos achats sera déposée dans votre compte Wealthsimple chaque semaine.

Mais est-ce que cela en vaut vraiment la peine si je n’économise que 0,26 $ quand j’achète un bagel?

Économiser de l'argent, c'est toujours bien. Investir l'argent que vous économisez, c'est encore mieux. Au fond, Arrondir, c'est un peu une tirelire numérique qui investit votre « petit change ». Bien sûr, vous ne prendrez pas votre retraite uniquement grâce à votre monnaie, mais que vous investissiez 75 sous ou 7 500 dollars, le taux d'intérêt reste le même! Ainsi, disons que vous aviez commencé à 23 ans à investir 75 sous pour chaque café acheté, soit 5 fois par semaine. À 65 ans, vous auriez 23 712,1 $, même après les (minimes) frais de gestion de 0,5 % de Wealthsimple (en supposant un taux de rendement historiquement prudent de 5 %, bien que, comme nous le savons tous, le passé n'est pas garant de l'avenir).

Vous voyez donc qu’il est plus judicieux de faire de petites économies le plus tôt possible que de tenter d’investir un gros montant plus tard. (Merci, intérêt composé!)

De plus – et c’est peut-être encore plus important – on s’initie ainsi au monde de l’investissement, on expérimente le pouvoir d’investir régulièrement et on adopte la bonne habitude d’économiser. Et lorsque l’on voit les chiffres grossir, c’est un puissant incitatif psychologique qui nous pousse à économiser encore plus!

Ça semble si facile!

Oui, ça l’est. Arrondir est le moyen par excellence pour commencer à investir si vous ne l’avez jamais fait auparavant, ou si vous pensez que vous n’avez pas les moyens d’investir de manière significative.

Est-ce que j’aurai accès à cet argent à court ou moyen terme?

Bien sûr! C’est votre argent après tout! Si vous choisissez un Compte d’épargne optimal, vous aurez accès à vos économies quand vous le voudrez : au moment de faire vos achats des Fêtes, par exemple, ou encore pour acheter beaucoup de bagels. Par contre, si vous investissez dans un de nos judicieux portefeuilles de placements, il est plus sage et profitable d’y laisser votre argent pendant quelque temps. La règle d’or est un minimum de trois à cinq ans. Et évidemment, plus longtemps vous le laissez fructifier, meilleures seront vos chances de rendement.

N’existe-t-il pas d’autres applications qui font sensiblement la même chose?

Pas exactement. Selon nous, les applications autonomes n’ont pas le même potentiel pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Ce n’est pas seulement le fait d’Arrondir vos achats qui vous assurera d’avoir un fonds d’urgence ou d’économiser assez pour prendre votre retraite. Ce n’est pas non plus ce qui fera fructifier votre argent comme un investisseur professionnel. Le fait de tout garder au même endroit, comme vous le faites sur l’application Wealthsimple, vous permet tout cela.

Une seule application, facile d’utilisation : voilà un moyen puissant pour atteindre vos objectifs. Et c’est exactement notre mission, vous offrir les meilleurs outils financiers, en un seul endroit.

Il ne vous reste plus qu’à dépenser! (Mais pas trop, quand même…)

