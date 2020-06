Dix arguments simples pour convaincre vos amis d’essayer Wealthsimple

Wealthsimple makes powerful financial tools to help you grow and manage your money. "Finance for Humans" is where we give you smart and easy-to-understand advice on navigating the financial world.

Vous êtes une personne charmante. Généreuse. Motivée uniquement par le don de soi. (Mais vous n’êtes pas contre l’idée de faire un peu d’argent.) Donc, naturellement, vous vous demandez : quelle est la chose la plus gentille que je pourrais faire pour un ami ou un membre de ma famille? Lui donner un rein? Pas de problème. Et si cet ami n’a pas besoin d’un rein? Ce serait bizarre de lui en donner un quand même.

Dans ce cas, la deuxième chose la plus gentille à faire serait de l’encourager à ouvrir un compte chez Wealthsimple. Pourquoi? Parce que vous allez aider cet ami/ce membre de votre famille/ce collègue à planifier son avenir, à économiser sur les frais et à investir comme Warren Buffet.

Ah, et vous lui ferez aussi le cadeau de la gestion gratuite de 10 000 $ d’investissements durant un an. (En fait, c’est même 15 000 $ si vous comptez le bonus de 5 000 $ accordé aux nouveaux clients, en plus du 10 000 $ pour les clients référés.) Parce que c’est ce que nous donnons aux nouveaux clients référés par un ami. Bien sûr, vous, le généreux donateur, pourrez aussi investir jusqu’à 10 000 $, montant qui sera géré gratuitement pendant un an lorsque votre ami s’inscrira. Mais ça ne vous intéresse sûrement pas, ni le fait que nous gérions gratuitement 10 000 $ supplémentaires pour chaque personne additionnelle que vous recommandez. Parce que vous n’êtes motivé que par le don désintéressé de soi, vous vous souvenez? (Techniquement, selon nous, il est possible d’être motivé par le don de soi tout en profitant gratuitement d’une excellente gestion de placements de plusieurs milliers de dollars, mais bon.)

Ce que nous faisons est nouveau. C’est donc possible que vous deviez l’expliquer aux gens. C’est pourquoi nous vous avons préparé cette liste pratique d’arguments. Vous devriez l’imprimer et la lire à vos amis. Mais si vous voulez la mémoriser et faire semblant que vous venez tout juste de penser à ça… On n’a rien contre, ça vous regarde.

Argument numéro 1 : « Wealthsimple connaît la science : les gens ne sont pas capables de sélectionner des actions. »

Les explications : les portefeuilles de Wealthsimple sont bâtis exclusivement avec des fonds négociés en bourse (FNB) qui suivent le marché. La beauté des FNB est qu’ils ont des frais de gestion moins élevés et qu’ils performent mieux. Faites vos recherches : étude après étude, les chercheurs démontrent qu’à long terme, les investissements passifs réussissent beaucoup mieux que les fonds gérés par les humains.

Argument numéro 2 : « Ça ne prend que cinq minutes pour s’inscrire. Et le processus est plutôt agréable. »

Les explications : ça va peut-être vous prendre quatre minutes. Ou sept. Ça dépend de votre vitesse au clavier…

Argument numéro 3 : « Si tu investis déjà, tu n’as probablement aucune idée du montant que tu paies en frais. Parce qu’ils ne veulent pas que tu le saches. »

Les explications : c’est la norme pour les grosses banques de soutirer des frais de gestion de 1 % ou plus, juste pour mettre votre argent dans leurs fonds communs. Ça semble aussi être la norme de ne jamais dire combien de frais vous payez. Wealthsimple est complètement transparent : nous facturons 0,5 % (ou 0,4 % si vous investissez plus de 100 000 $) pour créer et entretenir un portefeuille parfait pour vous. Et ça n’inclut pas les 10 000 $ que nous gérons gratuitement.

De plus, il n’y pas de frais pour le rééquilibrage du portefeuille, le transfert de comptes ou les transactions. Les grandes banques aiment facturer chaque fois que vous apportez des modifications à votre portefeuille. Mais le logiciel exclusif de Wealthsimple optimise les placements et ajuste les combinaisons d’actifs afin que vous ne soyez jamais sur- ou sous-exposé dans un secteur. Et c’est nous qui payons les transactions.

Argument numéro 4 : « Les frais de 0,5 % font étonnamment une énorme différence. »

Les explications : pourquoi est-ce que ça fait une si grosse différence? À cause de ce qu’on appelle l’intérêt composé. Sur quelques dizaines d’années, un demi-point de pourcentage peut facilement devenir un montant suffisant pour acheter au moins une décapotable (ou, plus sobrement, pour faire une mise de fonds sur une maison). Ou assez pour prendre sa retraite un an plus tôt.

Argument numéro 5 : « Ce n’est pas vrai que tu n’as pas assez d’argent pour commencer à investir. Wealthsimple n’exige pas de montant minimal pour ouvrir un compte. »

Les explications : OK, c’est peut-être une légère exagération. Vous avez besoin d’un dollar pour ouvrir un compte. Donc vous aurez peut-être à regarder dans les craques du sofa. Mais peu importe le montant de l’investissement, nous créerons un portefeuille diversifié et optimal.

Argument numéro 6 : « Tu peux investir exclusivement dans des entreprises socialement responsables, et quand même obtenir un bon rendement. »

Les explications : vous avez le choix d’investir dans notre portefeuille de placements socialement responsables. Et vous n’avez pas à faire toute la recherche. Nous placerons votre argent seulement dans des entreprises dont les activités contribuent à rendre le monde meilleur et évitent de faire du mal à la planète, que ce soit par des émissions de gaz à effet de serre ou des pratiques d’embauche discutables.

Argument numéro 7 : « Oui oui, c’est une nouvelle compagnie avec une app vraiment cool. Mais c’est aussi stable et sécuritaire que tout autre entreprise financière. »

Les explications : investir est déjà assez stressant, sans qu’on ait en plus à s’inquiéter qu’un Vincent Lacroix en devenir utilise votre argent pour mettre de l’essence dans son yacht. On a peut-être l’air sympathiques, mais on est plus que sérieux avec la sécurité de votre argent. Premièrement, vos actifs vous appartiennent, ils ne sont pas à nous. Deuxièmement, nous sommes une jeune entreprise, mais nous sommes soutenus par la Corporation financière Power, l’une des compagnies financières les plus importantes et prospères. Troisièmement, nous avons une armée de geeks spécialistes du chiffrement de données qui ont testé tous les scénarios de piratage informatique possibles. Et quatrièmement, comme dans toutes les firmes d’investissement légales, le gouvernement assure vos placements jusqu’à concurrence de 1 000 000$.

Argument numéro 8 : « Tu n’as pas besoin de parler ni de rencontrer quiconque, ni pour ouvrir un compte ni pour faire des modifications. Mais il y a des gens à qui tu peux parler si tu en as besoin. »

Les explications : c’est le meilleur des deux mondes. La technologie, pour les humains.

Argument numéro 9 : « L’application est plus cool et plus intuitive que iMaps. »

Les explications : nous rendons l’investissement en ligne aussi facile que commander une pizza. Mais en plus beau. (Nous venons de remporter notre deuxième prix Webby pour le meilleur site de service de placement. Est-ce que votre app de livraison de pizza peut en dire autant?) Notre site Web est non seulement agréable pour les yeux, il est aussi conçu pour simplifier et faciliter la compréhension. Par exemple, c’est super facile de suivre la performance de vos placements sans être distrait par une foule de détails dont vous n’avez pas besoin. C’est pourquoi nous avons fait partie des suggestions d’applications pour les gens qui veulent « investir comme les pros » dans l’App Store.

Argument numéro 10 : « Plus tu investis, mieux c’est. »

Les explications : quiconque investit 100 000 $ ou plus devient un client Wealthsimple Black. Félicitations! Cela signifie que vous payez des frais réduits (0,4 %, pour être plus précis) et avez accès à des avantages comme la vente à perte à des fins fiscales et des fonds fiscalement avantageux. De plus – champagne! – Wealthsimple Black vous remet une carte de membre Priority Pass, qui vous donne accès, ainsi qu’à un invité, à 1 000 salons VIP dans des aéroports partout dans le monde. Avouez que vous aimeriez savoir ce qu’il y a derrière les fenêtres givrées…

Bon. Maintenant, si votre mère, votre coloc, votre copain ne sont toujours pas convaincus, dites-leur de nous appeler au 1 855 782-3559. Nous allons nous occuper de sceller le pacte. Et vous recevrez quand même la gestion gratuite de 10 000 $.

