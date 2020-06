Passez-vous à ImpôtSimple cette année? (Ou vous continuez de jeter votre argent par les fenêtres?)

Wealthsimple makes powerful financial tools to help you grow and manage your money. "Finance for Humans" is where we give you smart and easy-to-understand advice on navigating the financial world.

Comme vous l’avez peut-être déduit quand vous avez réalisé que ça fait 30 jours que vous portez les mêmes pantalons de pyjama, nous vivons actuellement une situation bien étrange. Parmi tous vos questionnements existentiels du moment, vous vous dites peut-être que c’est plus que jamais le temps d’utiliser un logiciel d’impôt au lieu de payer quelqu’un d’autre. De toute manière, ce n’est pas comme si vous pouviez sortir de la maison comme bon vous semble : on vous dit de ne sortir que pour des raisons essentielles. Est-ce vraiment le temps d’aller vous asseoir dans un bureau sans fenêtre avec un inconnu? Bien sûr que non. Donc, vous êtes à la maison, à faire du pain aux bananes, à essayer de fabriquer vos propres masques antivirus, à crier après vos enfants parce qu’ils vous dérangent pendant que vous travaillez (puis à vous excuser, puis à les chicaner encore). Depuis des semaines. Peut-être que vous ne savez plus quoi faire d’autre. Peut-être que vous êtes à court d’idées. En voici une : faites vos impôts vous-même. Vous allez voir, avec ImpôtSimple, faire ses impôts, ça ne prend pas la tête à Papineau. Et c’est beaucoup moins cher que de les faire faire par quelqu’un d’autre.

(En fait, avec ImpôtSimple, vous payez ce que vous voulez.)

Aimeriez-vous recevoir votre remboursement – 75 % des Canadiens en obtiennent un – avant la fin du confinement?

Pourquoi donc êtes-vous en train de lire un article sur la façon de faire vous-même vos impôts, alors que vous pourriez être en train de les faire? Sans doute parce que faire ses propres impôts quand on ne l’a jamais fait, c’est intimidant. Vous vous dites peut-être que la personne qui s’en occupe pour vous d’habitude doit bien savoir quelque chose qu’un logiciel super simple et à peu près gratuit ne sait pas. (Réponse courte : non.)

ImpôtSimple, c’est le logiciel d’impôt le plus convivial sur le marché. Toujours pas convaincu? Voici ce que nous allons faire pour vous aujourd’hui : nous allons vous présenter le processus étape par étape afin que vous puissiez décider si vous devriez produire vous-même vos déclarations de revenus. (Réponse courte : oui.)

Étape 1 : Demandez-vous si vous avez l’air d’un PDG dans vos pantalons de pyjama.

Tout ce dont vous avez besoin pour utiliser ImpôtSimple, c’est d’un ordinateur, d’un téléphone intelligent ou d’une tablette. Vous pouvez vous en servir que vous soyez célibataire, marié ou en union de fait. Si vous êtes en couple, vous pouvez déclarer vos revenus conjointement ou individuellement (ImpôtSimple dénichera automatiquement les économies d’impôt, en vous indiquant par exemple le meilleur moyen de fractionner votre revenu de pension). À peu près tous les résidents canadiens qui paient de l’impôt peuvent l’utiliser. Donc, si vous êtes canadien et que vous êtes employé à temps plein, travailleur autonome, propriétaire d’une petite entreprise ou d’un immeuble locatif, vous pouvez utiliser ImpôtSimple. Même les Canadiens qui travaillent ou investissent à l’extérieur du pays peuvent l’utiliser.

Vous faites les impôts d’une société de capitaux? Vous ne pouvez pas utiliser ImpôtSimple (désolé!).

Étape 2 : Prévoyez environ une heure.

ImpôtSimple, c’est quoi au juste? C’est un site Web interactif où vous répondez à des questions.C’est un peu comme répondre au test de personnalité que la tante de l’ami de votre beau-frère a partagé sur Facebook, sauf qu’à la fin, vous avez fait vos impôts, et le gouvernement vous envoie habituellement de l’argent. Si votre déclaration est simple, vous n’aurez besoin que d’une trentaine de minutes. Une heure si elle est complexe.

Bref, entre 30 et 60 minutes. L’équivalent d’un point de presse du Dr Arruda.

Étape 3 : Rassemblez tous les documents que vous auriez normalement amenés chez H&R Block.

T4, T4A, T5, relevé 1, reçus de cotisation à un REER, avis de cotisation de l’année dernière…

Étape 4 : Connectez-vous à ImpôtSimple.

Rendez-vous à ImpotSimple.ca (pas d’accent sur le « o »). Commencez par créer un compte. (Ça facilitera beaucoup les choses l’année prochaine, parce que votre déclaration 2019 aura été sauvegardée. En fait, quand vous avez un compte, chaque information que vous entrez est sauvegardée. Vous n’avez donc pas besoin de tout faire en une seule session. Pas besoin, donc, de chicaner les enfants s’ils vous dérangent : vous pourrez y revenir plus tard.) Maintenant que vous avez votre compte, entrez les renseignements qui vous sont demandés : nom, adresse, numéro d’assurance sociale, état civil, « Avez-vous des personnes à charge? », etc.

Étape 5 : Décidez si vous avez besoin d’un guide.

Si vous êtes inscrit au portail Mon dossier pour les particuliers de l’ARC, ImpôtSimple peut vous faire gagner beaucoup de temps en remplissant automatiquement une grande partie de votre déclaration (ça ne paraît peut-être pas toujours dernièrement, mais on vit dans un pays libre, donc vous pouvez aussi remplir toutes les petites cases vous-même si ça vous chante). Vous avez maintenant le choix entre tout faire vous-même ou laisser ImpôtSimple vous guider. Si vous voulez qu’ImpôtSimple vous donne un petit coup de pouce, cliquez sur « Répondez à quelques questions » (exemples de questions : « Quels relevés fiscaux avez-vous reçus? », « Avez-vous tiré un revenu de location? »). ImpôtSimple utilisera vos réponses pour remplir le reste de vos formulaires. Cela dit, la plupart des gens utilisent la bonne vieille barre de recherche. Par exemple, ils vont chercher « RL‑1 » pour ajouter un relevé 1, « revenus de placements » pour un T5… (À titre indicatif, les termes les plus souvent recherchés sont « don de bienfaisance », « REER » et « T4 ».)

Étape 6 : Si quelque chose n’est pas clair, n’hésitez pas à demander de l’aide.

Nous savons que l’un des buts d’utiliser ce logiciel – l’autre étant évidemment d’épargner plusieurs centaines de dollars –, c’est de ne pas avoir à interagir avec qui que ce soit. Si jamais vous avez besoin d’aide, vous pouvez interroger la FAQ d’ImpôtSimple. Mais si vous ne trouvez pas réponse à vos questions, vous pouvez toujours écrire à l’équipe d’ImpôtSimple. Ce sont de vrais humains situés ici même au Canada, et ils vous répondront rapidement.

Étape 7 : Laissez la machine ultra-intelligente vous dire si vous avez fait une erreur.

Vous avez terminé (ou croyez avoir terminé)? Cliquez sur le bouton Vérifier et optimiser. ImpôtSimple parcourra alors votre déclaration afin de trouver des possibilités d’économies. Par exemple, si vous n’avez pas besoin de tous vos REER cette année, il vous conseillera de les reporter. Libre à vous d’accepter ou de rejeter ses suggestions.

Étape 8 : Produisez votre déclaration instantanément et obtenez votre argent rapidement.

Lorsque vous cliquez sur Transmettre, votre déclaration file à toute allure sur l’autoroute de l’information pour aboutir dans les zinternets de l’ARC. Normalement, une semaine ou deux plus tard, votre remboursement apparaît dans votre compte bancaire (si vous avez opté pour le dépôt direct; sinon, vous devrez attendre votre chèque pendant quatre à six semaines). ImpôtSimple vous donne aussi l’option d’enregistrer une copie de votre déclaration en format PDF pour vos dossiers.

Étape 9 : Décidez combien vous voulez payer.

Une fois que vous avez terminé, ImpôtSimple vous demande combien vous voulez payer pour ce service hors pair. Le comptable exige des honoraires; souvent, plus il passera de temps sur votre déclaration, plus la facture sera élevée. Il n’y a rien de tout ça ici : vous pouvez même choisir de ne rien payer du tout. Pourtant, la plupart des utilisateurs choisissent de le faire. Ça doit être parce qu’ils sont satisfaits…

Avec l’aide de la technologie et d’une équipe d’humains astucieux et sympathiques, Wealthsimple vous aide à faire fructifier et à gérer votre argent. Simplifiez et améliorez la façon dont vous faites vos placements, votre épargne, vos opérations boursières, et même vos impôts.