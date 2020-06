Wealthsimple Comptant est arrivé!

Wealthsimple makes powerful financial tools to help you grow and manage your money.

Demandez à n’importe qui où il garde son argent. (Enfin, à n’importe qui, sauf peut-être à un drôle de moineau sur Twitter. Parce qu’il vous répondra sûrement : « Nid à la banque, nid dans mes poches! #LOOOOL ». Et vous n’avez pas de temps à perdre avec de l’humour d’oiseau : le temps, c’est de l’argent!) La plupart des gens vous répondront que leur argent est dans un compte chèque à la banque. Mais Wealthsimple est très fière d’annoncer qu’il y a maintenant une bien meilleure option : nous avons créé un compte qui sera sans aucun doute qualifié par tous de meilleur compte d’épargne et d’opérations au Canada. Ce nouveau compte fonctionne un peu comme un compte à intérêt élevé et un peu comme un compte chèque sans frais. Et comme vous le verrez, c’est simple comme bonjour.

Son nom? Après des mois de travail de notre équipe de génies du marketing, nous l’avons nommé… Wealthsimple Comptant. Comme dans « argent comptant ». Comme dans : ce qui sort des guichets automatiques qui vous soutirent habituellement un montant exorbitant de frais. (Mais ça, c’est chose du passé. Continuez de lire, les détails s’en viennent.) C’est carrément un nouveau type de compte, qui remplacera aussi les comptes Épargne Wealthsimple.

Donc, qu’est-ce que Wealthsimple Comptant exactement? Premièrement, c’est un compte qui vous permet de récolter des intérêts sur votre argent qui n’est pas investi. Ensuite, il vous permet de régler vos achats directement de votre compte Wealthsimple (avec la chic carte Wealthsimple Comptant) sans devoir d’abord transférer votre argent. Et il y a mieux encore! Quoi donc? Nous avons une foule d’avantages à vous présenter, et la liste continuera de s’allonger à mesure que les fonctionnalités seront disponibles.

Commençons par ce que vous obtiendrez dès le départ :

1,9 % d’intérêt. C’est ce que vous rapportera chaque dollar déposé dans un compte Wealthsimple Comptant (et chaque dollar qui se trouvait dans votre compte Épargne Wealthsimple). C’est l’un des meilleurs taux sur l’épargne au Canada, et ce n’est pas une promotion temporaire; vous obtenez vraiment ce taux. Rappelez-vous que le taux d’intérêt moyen des comptes chèques au Canada dépasse à peine 0 %.

0 $ de frais de compte. Contrairement à la plupart des comptes chèques, le compte Wealthsimple Comptant n’exige aucun solde minimal, pas de frais de gestion et d’entretien du compte ni quoi que ce soit d’autre visant à vous soutirer de l’argent.

Pas de « période de dépôt minimale ». Les banques appellent ainsi la période durant laquelle vous devez laisser un certain montant d’argent dans votre compte pour obtenir leur taux d’intérêt élevé. Si vous avez un compte d’épargne à terme ou un CPG, il vient probablement avec une telle condition.

Virements illimités. Il est très simple de transférer de l’argent de votre compte Comptant vers des comptes détenus ailleurs que chez Wealthsimple.

Intégration harmonieuse. Votre compte Comptant sera lié à vos comptes Placements Wealthsimple sur notre alléchante application (entendons-nous : alléchante en matière de services financiers).

Et la cerise sur le gâteau s’en vient très bientôt :

La tout aussi alléchante (toujours en matière de services financiers) carte Wealthsimple Comptant. Faite en tungstène, elle est très TRÈS esthétique. (Par ailleurs, on nous a assuré que le tungstène était différent de la kryptonite, donc soyez rassurés.) Dès son arrivée dans les prochains mois, vous pourrez l’utiliser pour régler tous vos achats et pour retirer de l’argent de guichets automatiques partout au pays.

La carte Wealthsimple Comptant n’entraîne aucuns frais. Nous ne vous soutirerons pas de frais pour retirer de l’argent d’un guichet automatique, et nous vous rembourserons même les coûts que les opérateurs de guichets exigent (jusqu’à une certaine limite – n’allez pas faire 20 retraits par mois!). Vous pouvez aussi utiliser votre carte comme marque-page ou comme sous-verre à shooter. Vous pouvez aussi prendre congé simplement pour la regarder toute la journée : elle est tellement belle…

Dépôt direct. Vous pouvez maintenant commencer à récolter des intérêts dès le jour de paie. Vous n’avez qu’à faire déposer votre chèque de paie directement dans votre compte Comptant.

Paiement de factures. Cette fonctionnalité facilitera le suivi de vos paiements mensuels et pourrait même vous garantir de ne pas vous faire couper l’électricité, car, contrairement à certains d’entre nous, ce compte n’oublie jamais de payer les factures à temps.

Virements Interac. Vous serez en mesure d’envoyer votre argent en quelques clics, même à l’extérieur du pays.

Nous ne facturons pas de frais de conversion de devises. Les banques font beaucoup d’argent avec les frais que vous payez lorsque vous utilisez votre carte pour régler des achats dans d’autres pays. Ce n’est pas notre cas. Avec les économies que vous ferez en voyage, ce sera comme si Wealthsimple vous offrait une crème brûlée, un baklava ou un mochi!

Compatible avec Apple Pay et Google Pay. Wealthsimple Comptant peut être configuré avec votre portefeuille mobile. Vous serez donc en mesure de tout payer avec votre téléphone.

S’il ne s’agit pas du meilleur compte comptant imaginable, écrivez-nous. Peut-être que nous vous offrirons un emploi pour créer nos prochaines fonctionnalités! D’ici là...

Passez au Comptant!

