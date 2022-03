Découvrez Trade Plus, un meilleur moyen de négocier les actions américaines

Wealthsimple crée des outils puissants pour vous aider à gérer et à faire fructifier votre argent. Informez-vous plus avant

Nous sommes ravis de vous présenter Trade Plus, un nouvel abonnement pour les clients de Wealthsimple Trade. Avec Trade Plus, vous paierez 10 $ par mois pour optimiser votre compte Trade et débloquer une série de nouvelles fonctionnalités:

Comptes en USD (!)

Pas de frais de change sur les transactions

Alertes de prix illimitées

Fonds instantanés jusqu’à 5 000$

Tout ça pour 10 $, c’est une excellente affaire, si vous voulez notre avis, d’autant plus que d’autres plateformes facturent ce montant en commissions pour une seule transaction. Mais, au cas où vous ne seriez pas encore tout à fait convaincu.e par un abonnement Trade Plus à 10 $ par mois, examinons plus en détail le principal avantage: les comptes en USD.

La beauté des comptes en USD pour faire des économies

Bon, si vous avez déjà fait quelques petites transactions boursières, vous avez sûrement remarqué que les actions de certaines entreprises, disons même d’un grand nombre d’entre elles, ne sont pas cotées sur les bourses canadiennes, mais sur les bourses américaines, comme le NASDAQ ou le New York Stock Exchange. Ça veut dire que, si vous êtes du Canada, l’achat de ces actions entraîne généralement des frais de conversion et de transaction, en fonction de la plateforme de négociation. Et ces frais peuvent s’accumuler si vous faites souvent des transactions.

Wealthsimple, pour sa part, ne facture pas de commissions sur les transactions américaines (de rien!), mais, pour chaque transaction avec nos comptes Trade classiques actuels, nous facturons des frais de change de 1,5 % pour convertir les CAD en USD et vice versa. Cela s’explique par le fait que les comptes Trade ne sont pas conçus pour conserver des USD, mais uniquement des CAD, et que nous devons donc convertir votre argent en dollars et inversement. Vous achetez une action de Google = 1,5 % de frais de conversion. Vous vendez une action de Google = 1,5 % de frais de conversion.

Avec le nouveau compte Trade Plus de Wealthsimple, tout change. Avec un compte Trade Plus, vous ne paierez les frais de change de 1,5 % qu’une seule fois; lorsque vous convertissez des CAD en USD pour approvisionner votre compte (et pas à chaque fois que vous négociez une action américaine). Achat d’une action Google = pas de frais de conversion. Vente d’une action Google = pas de frais de conversion. Nous avons fait le calcul, et si vous négociez des actions américaines plusieurs fois par mois, un compte Trade Plus vous fera probablement économiser de l’argent. Nous prévoyons également d’ajouter plus tard un approvisionnement du compte en USD, afin de vous faire économiser encore plus d’argent.

Vous pourrez également transférer vos comptes en USD depuis d’autres sociétés de courtage. Si ces fonds sont déjà en USD, aucune conversion de devises ne sera nécessaire, et vous n’aurez donc pas à vendre vos titres pour les transférer chez nous. Les institutions facturent généralement des frais administratifs pour transférer votre compte, mais nous vous les remboursons si vous apportez plus de 5 000 dollars d’investissements.

Est-ce que je ne peux pas simplement utiliser la méthode Norbert Gambit pour éviter les frais de conversion des devises?

OK, pour ceux qui ne sont pas des passionné.e.s de finance et qui ne connaissent pas cette technique, la méthode Norbert Gambit est une technique qui consiste à utiliser des actions cotées à la fois sur les bourses canadiennes ET américaines pour éviter les frais. Pour l’instant, ce n’est pas quelque chose que Wealthsimple Trade prend en charge, mais nous espérons ajouter d’autres fonctionnalités à l’avenir.

Alors pourquoi est-ce que Wealthsimple fait tout ça? Pourquoi ne pas vouloir tous ces frais de change de 1,5 %?

Écoutez, ça peut paraître mielleux, mais nous voulons construire des relations durables avec nos clients, et nous pensons que ne pas faire payer les traders réguliers à chaque transaction est un bon moyen d’y parvenir. Et nous voulons nous assurer que nos services sont très accessibles - démocratiser la richesse est notre devise - c’est pourquoi nous facturons un prix si bas pour l’abonnement Trade Plus.

Perd-t-on toutes les fonctionnalités de Trade Classique?

Non, pas du tout. Vous bénéficiez de tout ce que vous aviez auparavant…

Des transactions sans commission

Pas de solde de compte minimum

CELI, REER et comptes imposables

Fractions d’actions

Pas de frais de compte

Attendez, et si j’ai déjà un abonnement Premium? Comment est-ce que ça marche avec Plus?

Pour faire court, Trade Plus va remplacer Premium. Nous supprimerons progressivement l’abonnement Premium d’ici mars 2022 au profit de l’abonnement Trade Plus, puisque nous pensons que ce dernier est un produit bien supérieur, avec des tonnes de fonctionnalités supplémentaires. Alors, bon vent à Premium. Mais, honnêtement, nous sommes convaincus que vous aimerez encore plus l’option Trade Plus et que cette option nous aidera à élargir l’accès aux négociations et à aider davantage de Canadien.ne.s à se constituer un patrimoine.

Alors, que dois-je faire?

Voici ce que les spécialistes du marketing appellent une invitation à agir: pour vous inscrire à Plus, ouvrez l’application Wealthsimple Trade ou connectez-vous à notre site Web et accédez aux paramètres de votre profil. Vous verrez alors apparaître l’option permettant de passer à Trade Plus à partir de votre compte classique (ou de passer à Trade Plus si vous êtes un.e abonné.e Premium). Et, bien sûr, si vous n’avez pas encore de compte Wealthsimple Trade, inscrivez-vous! C’est très simple (c’est pas pour rien que nous avons utilisé le mot “simple” dans le nom de notre entreprise).

