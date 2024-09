Wealthsimple crée des outils puissants pour vous aider à gérer et à faire fructifier votre argent. Informez-vous plus avant

À toute la famille Wealthsimple,

Dire qu’il y a 10 ans, on avait l’impression qu’au Canada, il fallait un doctorat pour comprendre les placements tant ils semblaient compliqués. Il fallait remplir des formulaires papier – pas de formulaires en ligne! –, les envoyer et espérer que tout se déroule bien. Si l’on voulait des conseils, on payait le fort prix, et si l’on voulait gérer nous-mêmes notre argent, des frais élevés nous attendaient à chaque transaction. Pas exactement le système le plus inspirant.

« Et si ça pouvait être… mieux? », nous sommes-nous alors demandé. Nous avions dès le départ un objectif clair : rendre les placements plus faciles, accessibles et humains. Notre devise – gardons les choses simples – signifiait de se débarrasser du jargon compliqué, des frais cachés et de la complexité d’utilisation qui définit les services financiers traditionnels. Dans une industrie caractérisée par sa complexité, nous avons choisi la simplicité.

Et il semblerait que nous n’étions pas les seul.es à désirer une approche plus simple : aujourd’hui, Wealthsimple compte plus de trois millions d’adeptes au Canada. Ces gens épargnent pour acheter une maison, pour financer l’avenir de leurs enfants ou simplement pour traverser les grandes étapes de la vie. Faire partie de leur vie financière représente un immense privilège. Ensemble, nous avons bâti une communauté fondée sur la confiance, la transparence et la conviction partagée qu’il existe une meilleure façon de gérer notre argent. Et je suis fier d’annoncer que nous gérons maintenant plus de 50 milliards de dollars d’actifs.

À nos débuts, nous gérions surtout de plus petits comptes. Les gens étaient curieux d’essayer notre plateforme, mais aussi prudents – c’est bien compréhensible face à une jeune entreprise. Aujourd’hui, – et peut-être que je vais vous surprendre – le segment qui connaît la croissance la plus rapide chez nous est celui des comptes de plus d’un million de dollars. Nous aidons de plus en plus de gens à franchir des étapes importantes dans leur quête de liberté financière, et nous en tirons une immense fierté.

Une chose qui n’a pas changé au fil des ans, c’est notre obsession à faire passer la clientèle en premier. Nous mesurons notre succès à la hauteur du vôtre. Nos 10 000 premier.ères client.es ont commencé avec 161 millions de dollars chez Wealthsimple. Ces mêmes personnes détiennent aujourd'hui plus de 1,3 milliard de dollars chez nous. Elles nous ont fait confiance non seulement pour faire fructifier leurs actifs, mais aussi pour les aider à traverser les aléas de la vie en toute confiance.

Wealthsimple est à présent résolument rentable et continue de croître à une vitesse record. Il s’agit certes d’un grand accomplissement, car nous avons réussi à prouver qu’il est possible de gérer une entreprise prospère tout en donnant la priorité aux gens. Cela signifie aussi que nous sommes en excellente posture pour continuer à investir, à innover et à vous fournir des services de qualité.

Mieux qu’une banque

Dans sa forme actuelle, Wealthsimple est plus qu’un endroit où placer de l’argent. Nous offrons maintenant une gamme complète de services financiers conçus pour répondre à tous vos besoins. En effet, que vous souhaitiez faire des placements, négocier des actions ou de la cryptomonnaie, ou même faire vos impôts avec nous, c’est possible. Nous offrons aussi des prêts hypothécaires, des conseils financiers sur mesure et des services bancaires pour faciliter la gestion de votre argent. De plus, notre publication BREF, qui démystifie l’actualité financière pour plus de 4 millions d’abonné.es, est l’infolettre financière la plus lue au Canada.

Notre mission a toujours été d’aider les gens de partout au pays à atteindre la liberté financière. Ça peut sembler pompeux, je sais, mais voici ce que ça signifie vraiment : nous voulons vous donner le pouvoir de faire des choix, que ce soit pour vous, votre famille ou votre communauté. Non, la liberté financière ne veut pas dire de devenir riche du jour au lendemain, mais plutôt de prendre des décisions sans que le stress financier ne vous freine. Ça signifie de réduire l’anxiété que l’argent suscite trop souvent et d’aider les gens à se sentir plus en sécurité, peu importe ce que la vie leur réserve.

Il y a dix ans, notre objectif de devenir la plus grande institution financière du Canada, semblait très ambitieux, voire risible. Mais avec près de 20 milliards de dollars en dépôts nets chez Wealthsimple au cours des 12 derniers mois, cette vision semble à portée de main. Nous visons d’atteindre 1 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion dans les dix prochaines années, et nous avons cet objectif clairement dans notre mire.

Un plan simple comme tout

Comment allons-nous y arriver? En gardant les choses simples. Mais voilà : « simple » ne veut pas nécessairement dire facile, et il serait trop facile de prendre des raccourcis ou de faire des compromis sur la qualité. En fait, la vraie simplicité exige une philosophie axée sur les efforts. La simplicité est un art. Elle consiste à éliminer tout ce qui est superflu pour ne garder que l’essentiel. Voici ce qui compte le plus pour nous :

Attirer une nouvelle clientèle – Notre but est d’ouvrir plus de la moitié de tous les nouveaux comptes de placement en ligne au Canada cette année. Gagner la confiance – La confiance est essentielle dans ce secteur. En offrant de la transparence, en démystifiant les finances et en créant des produits innovateurs, nous redéfinissons les finances personnelles. Grandir avec vous – À mesure que vous bâtissez votre patrimoine, nous élargissons notre gamme de produits pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours financier, que vous en soyiez à vos débuts ou que vous gériez plusieurs millions.

Nous faisons tout cela en adhérant à un modèle d’affaires qui donne la priorité à la clientèle. Contrairement aux banques traditionnelles, nous ne faisons pas d’argent en imposant des pénalités ou des frais sournois. À la place, nous apportons une valeur ajoutée, par exemple en facturant des frais modestes pour la gestion de vos placements ou en touchant une petite commission chaque fois que vous utilisez la carte Wealthsimple Cash. Les frais que nous facturons ne sont qu’une fraction de ce que vous paieriez ailleurs. C’est ainsi que nous avons pu rester fidèles à nos valeurs tout en bâtissant une entreprise à la fois durable et rentable.

Ce qui nous attend

À nos clientes et clients, merci de nous confier votre argent durement gagné. Merci de croire en ce que nous faisons et de faire partie de la famille Wealthsimple. À notre clientèle potentielle, maintenant que vous avez vu ce dont nous sommes capables, notre souhait est que vous nous donniez la chance de vous montrer ce qui s’en vient.

Prenez soin de vous,

Michael Katchen Cofondateur et chef de la direction

DE NOTRE COMMANDITAIRE

Mike Katchen est le cofondateur et chef de la direction de Wealthsimple

The content on this site is produced by Wealthsimple Media Inc. and is for informational purposes only. The content is not intended to be investment advice or any other kind of professional advice. Before taking any action based on this content you should consult a professional. We do not endorse any third parties referenced on this site. When you invest, your money is at risk and it is possible that you may lose some or all of your investment. Past performance is not a guarantee of future results. Historical returns, hypothetical returns, expected returns and images included in this content are for illustrative purposes only.