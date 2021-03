Comment investir quand les taux d’intérêt sont à 0 %? Wealthsimple est là pour vous conseiller.

Wealthsimple crée des outils puissants pour vous aider à gérer et à faire fructifier votre argent. Informez-vous plus avant

Commençons cet entretien sur les taux d’intérêt par une situation que je vis actuellement. J’ai une somme d’argent placée dans un compte d’épargne qui ne rapporte presque rien. Pourquoi les taux d’intérêt sont-ils si bas présentement?

Comme pour beaucoup de changements en ce moment, on peut blâmer la COVID-19 (bien que ce soit aussi le résultat de la tendance macroéconomique des 40 dernières années – mais ne vous en faites pas, je n’aborderai pas ce sujet aujourd’hui!). Examinons la situation du point de vue des banques. Lorsque la COVID-19 a fait son apparition, plusieurs personnes ont rapidement voulu protéger leur argent en le plaçant dans un compte d’épargne. Les banques vous versent des intérêts pour garder votre argent, car elles ont besoin d’une bonne réserve de liquidités pour assurer leurs opérations. Cependant, plus l’offre d’argent disponible pour les banques augmente, moins elles sont prêtes à vous payer pour protéger vos économies.

Au même moment, les banques centrales (c’est-à-dire le gouvernement) ont baissé les taux d’intérêt, augmentant ainsi la masse monétaire à la disposition des gens. Cela a aidé les entreprises en difficulté à rester à flot en réduisant leurs frais d’exploitation et encouragé les dépenses, prêts et emprunts. Alors que cette mesure a été extrêmement utile pour les personnes les plus durement touchées par la crise sanitaire, votre compte d’épargne en a été une triste victime collatérale.

Je dois admettre que je ne sais pas exactement ce que les médias veulent dire par « les taux d’intérêt sont historiquement bas ». De quels taux d’intérêt parlent-ils?

Bonne question. Quand les médias parlent de « taux d’intérêt », ils font référence au taux d’intérêt au comptant. Vous connaissez probablement les hausses et les baisses des taux d’intérêt. On parle ici du taux d’intérêt à court terme – soit le taux établi par les banques centrales pour parler des frais que les banques s’exigent entre elles pour emprunter de l’argent pour une journée. Ce taux d’intérêt a une incidence sur la majorité des autres taux. Le gouvernement l’augmente? Les autres taux grimpent. Le gouvernement l’abaisse? Les autres taux descendent. Il s’agit aussi du principal moyen utilisé par les banques centrales pour tenter de stabiliser l’économie, et il a une incidence directe sur la masse monétaire. Si une banque centrale réduit ce taux, l’emprunt d’argent sera moins coûteux. Il y a alors plus d’argent disponible et le coût pour l’emprunter est plus bas, ce qui pousse certaines personnes à dépenser plus. Quand la banque centrale hausse ce taux, les frais sont plus élevés pour emprunter de l’argent. Cela signifie qu’il y a moins d’argent en circulation, que le prix pour l’emprunter est plus élevé et que les gens ont tendance à économiser davantage.

Ma question est donc la suivante : est-il utile de laisser mon argent dans un compte d’épargne?

En matière d’investissement, tout commence par l’évaluation de vos besoins. Posez-vous cette question : à quoi servira cet argent? Si vous ne pouvez absolument pas vous permettre de le perdre à court terme — parce que vous l’utilisez pour vivre ou que vous allez bientôt en avoir besoin —, le compte d’épargne demeure une bonne solution. Mais quand je dis « court terme », je parle d’une période qui se compte en mois, non pas en années, car avec des taux si bas, vous gagnez actuellement moins que le taux d’inflation, qui est d’environ 1 % au Canada. L’argent que vous épargnez aura donc de moins en moins de valeur avec le temps. Si vous laissez cet argent dans un compte d’épargne pendant cinq à dix ans, sa valeur marchande sera de 5 à 10 % inférieure à sa valeur au moment où vous l’avez placé. Pas idéal, n’est-ce pas?

En supposant que vous ayez un compte chèques pour vos dépenses mensuelles, votre compte d’épargne ne devrait servir qu’à économiser de l’argent en vue d’une dépense importante (comme une mise de fonds pour l’achat d’une maison ou d’une voiture), en plus de contenir un fonds d’urgence pour assurer votre paix d’esprit. Rien de plus.

Qu’en est-il des actions? En quoi les taux d’intérêt touchent-ils les actions et obligations? Est-ce plutôt là que je devrais investir mon argent?

La relation entre les taux d’intérêt et les marchés financiers est complexe. Je vais tenter de vous l’expliquer de mon mieux.

Tout d’abord, il est utile de considérer les liquidités, les actions et les obligations comme trois catégories d’actifs constamment en concurrence les unes contre les autres pour attirer votre argent. L’avantage principal des liquidités (et des comptes d’épargne) : c’est le véhicule financier qui comporte le moins de risques. Les actions sont le choix le plus risqué des trois; elles doivent donc promettre le rendement le plus élevé afin d’être attrayantes. Les obligations doivent quant à elles offrir un meilleur rendement que les liquidités, tout en étant une option moins risquée que les actions.

Quand les taux d’intérêt des comptes chèques et d’épargne sont très bas, comme c’est actuellement le cas, les liquidités sont de moins en moins intéressantes. C’est là que les gens se tournent vers les actions et les obligations, soit les deux options les plus risquées. Bien qu’à court terme cela fait augmenter le prix des actifs les plus risqués, cela les rend aussi un peu moins intéressants pour l’investissement. En effet, si le prix des actions ou des obligations augmente, mais que leurs bases économiques (p. ex. les gains estimés d’une entreprise) ne changent pas, les rendements à prévoir seront plus faibles.

Les faibles taux d’intérêt sont donc une arme à double tranchant pour les marchés boursiers et obligataires. Lorsque les taux d’intérêt sont réduits, les marchés profitent d’un essor immédiat, mais la baisse des taux d’intérêt fait également chuter le taux de rendement attendu à long terme. Vous me suivez?

Je crois! Donc maintenant, la question à cent dollars (pardonnez le jeu de mots) : que devrais-je faire de mon argent?

Revenons à l’essentiel. Un des grands principes de l’investissement, c’est que vous devez prendre un certain risque si vous voulez faire des gains. C’est là que les actions et obligations entrent en jeu. Si vous êtes prêt à prendre le risque associé à l’achat d’actions ou d’obligations, vous obtiendrez possiblement un retour positif — plus élevé que le montant investi — avec le temps. Toutefois, en raison de la faiblesse des taux d’intérêt, ce retour peut être moindre que ce qu’il aurait pu être en d’autres circonstances. C’est la réalité du monde dans lequel nous vivons. Comme je l’ai déjà dit, c’est assez rudimentaire, mais c’est une bonne solution, surtout si vous diversifiez votre portefeuille.

Le monde entier semble encore sens dessus dessous. En fait d’investissement, est-ce que tout continue comme si de rien n’était? Y a-t-il des conseils d’investissement propres à la pandémie que je devrais garder à l’esprit?

J’ai parlé de diversification des placements plus haut et, bien que ç’a toujours été une stratégie d’investissement essentielle, la pandémie en a amplifié l’importance – en particulier lorsqu’il s’agit d’investissements internationaux. La crise sanitaire a démontré que de nombreux gouvernements et systèmes gouvernementaux du monde entier sont mis à rude épreuve, même dans des pays que nous pensions stables (prenez les États-Unis et leur démocratie, par exemple). Selon moi, la diversification internationale est plus importante que jamais.

Pour résumer : en plaçant des liquidités, je perdrai de l’argent à long terme. Le marché boursier est une meilleure option, mais moins bonne que lorsque les taux d’intérêt étaient plus élevés. Ce ne sont pas des nouvelles très réjouissantes… Devrais-je tenter de dynamiser mon portefeuille avec d’autres formes de placements? Pourquoi ne pas ajouter un peu de cryptomonnaie dans le lot?

Avant d’investir dans quoi que ce soit, il faut généralement réfléchir aux moments où l’actif sera fructueux, à ceux où il ne le sera pas et aux raisons pour lesquelles sa valeur augmentera au fil du temps. Actuellement, la situation de la cryptomonnaie me fait penser à celle de l’or : il y a une offre fixe à un moment où beaucoup d’argent circule dans l’économie et où le crédit disponible coule à flots. Cette situation particulière a tendance à faire augmenter le prix de tous les actifs, y compris la cryptomonnaie.

Voilà pour la bonne nouvelle concernant la cryptomonnaie. La moins bonne, c’est qu’il s’agit d’un actif relativement nouveau qui attire de nombreux négociateurs et spéculateurs. Cela crée des fluctuations très marquées, mais, contrairement à l’or, elle ne vous protégera probablement pas des mauvaises performances du marché boursier.

Si je lis entre les lignes, tu me dis de laisser tomber la cryptomonnaie en faveur de l’or?

Ce n’est pas tout à fait ce que j’essayais de dire. Comparer l’or et la cryptomonnaie revient à comparer des pommes à des oranges. L’or est plus largement utilisé, et ce, depuis très longtemps. Par exemple, les banques centrales de partout dans le monde l’utilisent comme réserve de valeur, parce qu’il peut être un bon moyen de diversification en cas d’instabilité du marché. De plus, il s’agit d’un actif à offre fixe dont la valeur augmente quand le gouvernement imprime beaucoup de billets, ce qu’il a certainement fait plus tôt cette année et continuera de faire dans les mois et années à venir. D’ailleurs, les portefeuilles de Wealthsimple comprennent un peu d’or. En général, le rendement attendu de l’or est faible; je vous déconseillerais donc d’agir de façon radicale en remplaçant tous vos actifs par de l’or. Il en va de même pour la cryptomonnaie. Voyez-les tous deux comme les accompagnements de votre plat principal.

Alors, que me conseilles-tu, Ben?

Je sais qu’il est tentant de vouloir changer de cap en période d’incertitude – on sait tous que 2020 a été une année des plus instables. Malgré tout, mes conseils financiers généraux n’ont pas beaucoup changé. Placez la plus grande part de votre argent dans un portefeuille diversifié d’actifs risqués qui vous récompense pour les risques que vous prenez. On pense ici à des actions, qui offrent toujours un rendement plus intéressant que les liquidités, ainsi qu’à des actifs diversifiés comme les obligations d’État à long terme et l’or.

Et puis, bien sûr, il y a les conseils de base qui sont probablement plus importants que n’importe lequel de vos investissements. Économisez plus que vous ne dépensez. Réduisez au minimum le montant que les entreprises de services financiers et le gouvernement prélèvent en frais et en impôts. Et, même si cela n’a aucune incidence sur vos finances, buvez beaucoup d’eau et dites toujours merci.

