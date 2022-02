Vous ne savez pas comment déclarer vos cryptomonnaies dans votre déclaration de revenus? Wealthsimple Impôt le fait pour vous!

Wealthsimple crée des outils puissants pour vous aider à gérer et à faire fructifier votre argent. Informez-vous plus avant

Écoutez, on déteste généraliser, vraiment. Chaque personne est une fleur unique et spéciale dans un champ rempli de fleurs uniques et spéciales. Mais on présume que si vous avez échangé des cryptomonnaies l’année dernière, vous ne savez probablement pas ce que vous devez faire au niveau fiscal cette année. Pourquoi? On a récemment interrogé 1 221 Canadien.ne.s (avec l’aide de l’institut de sondage Angus Reid), et on a découvert que beaucoup de gens avaient commencé à négocier et à échanger des cryptomonnaies l’année dernière. Deux tiers des personnes que nous avons interrogées ont déclaré avoir acheté ou vendu des devises numériques pour la première fois en 2021. Ensuite, la majorité des personnes qui ont négocié des cryptos au détail — c’est-à-dire des gens ordinaires, et pas des professionnel.le.s qui travaillent pour des sociétés d’échange et autres — ne savaient pas si elles devaient déclarer les gains en capital sur leurs gains en cryptomonnaie, ni comment le faire.

La majorité, c’est combien précisément? 85 % des personnes interrogées ont déclaré ne pas savoir comment calculer les gains en capital, ce qu’elles devront pourtant absolument faire cette année.

Si vous venez de lire cette phrase et que vous vous êtes dit : « Attendez, je dois payer des impôts sur mes gains en cryptomonnaies?! », on parle bien de vous. Et ça tombe bien, c’est à vous qu’on veut s’adresser! Cette année, nous avons amélioré Wealthsimple Impôt pour qu’il importe vos transactions en crypto depuis plus de 300 applications d’échanges et portefeuilles populaires et calcule automatiquement vos gains et vos pertes. Autant de calculs en moins pour vous! Et, à partir du moment où vous avez effectué moins de 500 transactions l’année dernière, on vous facture exactement zéro dollar pour ce service.

Comment est-ce que ça fonctionne? Wealthsimple Impôt fait correspondre les prix historiques des cryptomonnaies avec les mouvements d’entrée et de sortie de votre portefeuille pour déterminer combien vous avez gagné ou perdu, et combien vous devez en impôts. Ensuite, une fois que Wealthsimple Impôt aura fait le calcul, il ajoutera automatiquement vos gains à votre déclaration de revenus. C’est simple, non? Et si vous n’avez pas négocié de cryptomonnaies l’année dernière et que vous vous êtes contenté d’actions et d’autres actifs financiers traditionnels, on s’occupe de ce calcul-là également. (66 % pour cent des négociant.e.s en actions ont déclaré n’avoir que peu ou pas de connaissances sur la manière de déclarer les gains en capital dans leur déclaration de revenus, la confusion n’est donc pas limitée à la cryptomonnaie!)

Ce n’est pas pour se vanter, mais on s’en voudrait de ne pas mentionner que Wealthsimple est la première compagnie à offrir aux Canadien.ne.s une plateforme de crypto réglementée ET un outil de déclaration de revenus fait maison qui calcule les gains en capital de cryptomonnaies.

Où est le piège? Nulle part. On veut simplement que vous aimiez Wealthsimple Impôt. Parce que si c’est le cas, nous pensons que vous essaierez les autres applications et produits pratiques et intuitifs de Wealthsimple, qui sont tous conçus pour faciliter l’investissement et la gestion de votre argent. Mais pas de pression.

Et, pour finir, un rappel : IMPÔTNET est disponible dès le 21 février. Laissez-nous rendre la déclaration de revenus un peu moins pénible, et moins longue, avec Wealthsimple Impôt. Vous êtes, après tout, une fleur unique et spéciale qui, on est certain, a mieux à faire.

