Est-ce que c’est cette année que vous devriez essayer Wealthsimple Impôt? (Probablement.)

Comme vous l’avez peut-être deviné en constatant que vous portez le même bas de pyjama qu’il y a cinq jours, cette époque sans précédent est toujours d’actualité. (Au moins, vous mettez une chemise propre pour vos appels vidéo, tant mieux pour vous.) Et peut-être pensez-vous que c’est l’année idéale pour essayer d’utiliser un logiciel fiscal au lieu de payer quelqu’un pour faire vos impôts. Parce que s’asseoir dans un bureau sans fenêtre avec un étranger ne semble pas être la meilleure idée. Parce que regarder toutes les émissions sur tous les services de diffusion en ligne, c’est de moins en moins intéressant. Ou peut-être que votre revenu a pris un coup et que ce n’est pas le moment de payer quelqu’un d’autre quelques centaines de dollars pour faire quelque chose que vous pourriez faire à la maison pour une fraction du coût. (Le prix officiel de l’utilisation de Wealthsimple Impôt est : payez ce que vous voulez.)

Et pourtant, vous êtes ici, en train de lire un article sur la façon de faire vos impôts avec un logiciel super facile au lieu de les faire tout simplement. Pourquoi? Parce que faire vos propres impôts peut sembler intimidant si vous ne l’avez jamais fait auparavant — et peut-être encore plus si votre année 2021 avait l’air un peu différente d’une année fiscale ordinaire. Peut-être avez-vous commencé à négocier des cryptomonnaies ou des actions, et ça semble compliqué. Il y a sûrement des astuces que votre comptable connaît et qu’un logiciel presque gratuit ne connaît pas, non? (Il n’y en a probablement pas.)

Voici donc ce qu’on va faire : même si l’outil Wealthsimple Impôt est conçu pour être si intuitif que vous n’avez pas besoin d’aide, on va vous accompagner tout au long du processus pour que vous puissiez décider si le fait de faire vos propres impôts est un bon choix. (Ça l’est pour presque tout le monde.)

Première étape : regardez-vous et posez-vous la question : « Ai-je l’air d’une entreprise dans ce veston ? »

Tout ce dont vous avez besoin est un ordinateur, un téléphone intelligent ou une tablette, et voilà! Vous avez tout ce qu’il faut pour utiliser Wealthsimple Impôt. Ça fonctionne que vous soyez célibataire ou marié.e (ou que vous ayez un conjoint de fait), ou que vous fassiez une déclaration conjointe ou séparée. (Wealthsimple Impôt repère automatiquement les moyens pour les couples d’économiser sur leurs déclarations d’impôts, par exemple en recommandant la meilleure façon de répartir les revenus de pension.) Ça fonctionne pour presque tous les Canadiens qui paient des impôts, que vous soyez un.e employé.e à temps plein, un.e travailleur.se indépendant.e, une petite entreprise ou propriétaire de biens locatifs, ou encore un.e Canadien.ne qui travaille ou investit à l’étranger. Pour faire court, tout le monde peut l’utiliser, à l’exception des résidents non canadiens. Et les entreprises. Si vous êtes une entreprise, vous ne pouvez pas utiliser Wealthsimple Impôt. Il y a quelques autres exceptions, que vous pouvez consulter ici.

Deuxième étape : assurez-vous d’avoir à peu près une heure de libre

C’est quoi, Wealthsimple Impôt? Il s’agit d’un site Web interactif où vous remplissez des cases vides et répondez à une série de questions. Imaginez que vous remplissez un questionnaire de personnalité, sauf qu’à la fin, vous ne découvrez pas à quelle princesse de Disney ou à quel personnage de votre série préférée vous ressemblez le plus ; au contraire, vous avez fait vos impôts et le gouvernement vous envoie de l’argent si vous êtes admissible. Si votre déclaration est simple, l’ensemble du processus prend en moyenne 30 minutes, et tout le monde termine en une heure environ.

Troisième étape : rassemblez tous les documents que vous donneriez normalement à votre comptable

Ça inclut vos T4, T4A, T5, reçus de REER, etc. De plus, il peut être utile d’avoir votre avis de cotisation de l’année dernière.

Quatrième étape : connectez-vous sur votre compte Wealthsimple

Cette étape-ci est facile. Rendez-vous sur la page de Wealthsimple Impôt. Si vous n’avez jamais utilisé ce site, vous n’aurez qu’à créer un compte (c’est super facile, promis), ou vous pouvez vous connecter avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe Wealthsimple, si vous en avez un. Ensuite, vous serez invité.e à remplir vos informations de base - nom, adresse, numéro d’assurance sociale, état civil, et si vous avez des personnes à charge.

À tout moment, vous pouvez vous déconnecter et les informations que vous avez déjà entrées seront sauvegardées.

Cinquième étape : décidez si vous voulez remplir automatiquement vos formulaires ou si vous voulez le faire vous-même

Wealthsimple Impôt peut remplir automatiquement la plupart de vos feuillets pour vous. (C’est un pays libre, alors vous pouvez remplir toutes ces petites cases vous-même aussi.) Il peut également se connecter et importer les feuillets de Mon dossier de l’ARC, de Revenu Québec et de vos comptes de placements et d’échanges de Wealthsimple. De plus, pour la première fois cette année, Wealthsimple Impôt s’est doté d’un outil qui peut importer gratuitement jusqu’à 500 de vos transactions à partir de 300 plateformes et portefeuilles de cryptomonnaies populaires, puis calculer vos gains et pertes et le montant d’impôt que vous devez payer. Toutes ces fonctions de remplissage automatique et d’importation d’informations vous permettront de vous rapprocher de la ligne d’arrivée de votre déclaration de revenus.

Sixième étape : si vous n’êtes pas sûr, demandez de l’aide

On sait que l’intérêt d’utiliser ce logiciel, outre le fait d’économiser quelques centaines de dollars, est que vous n’avez pas à interagir avec qui que ce soit. Mais si vous avez vraiment besoin de conseils, vous pouvez consulter notre FAQ. Vous ne savez toujours pas quoi faire? Envoyez un courriel à notre équipe de vrais humains à l’adresse tax@wealthsimple.com. Ils se trouvent ici même au Canada et vous répondront dans les plus brefs délais.

Septième étape : laissez le cerveau de l’ordinateur vous dire si vous avez fait une erreur

Lorsque vous avez terminé votre déclaration (ou que vous pensez l’avoir terminée), cliquez sur le bouton « Examiner et optimiser ». Wealthsimple Impôt analysera votre déclaration et vous suggérera des moyens d’économiser de l’argent — par exemple, si vous n’avez pas besoin de tous vos REER cette année, il les reportera pour vous au lieu de les utiliser. C’est à vous de décider si vous voulez accepter ou rejeter l’une de ces suggestions.

Huitième étape : soumettez instantanément votre dossier et recevez votre argent plus rapidement

Lorsque vous cliquez sur « Soumettre la déclaration de revenus », votre déclaration est instantanément acheminée à l’ARC et votre remboursement (espérons-le) sera bientôt dans votre compte bancaire. (Et par bientôt, on veut dire que si vous avez établi un dépôt direct auprès de l’ARC, vous pouvez vous attendre à recevoir votre remboursement dans environ deux semaines ; si vous ne l’avez pas fait, ça prendra de quatre à six semaines). Vous aurez également la possibilité de télécharger une version PDF de votre déclaration pour vos dossiers.

Neuvième étape : décidez combien vous êtes prêt à payer pour Wealthsimple Impôt

Une fois que vous aurez terminé, Wealthsimple Impôt vous demandera combien vous voulez payer pour avoir fait un travail aussi remarquable sur votre déclaration de revenus. Contrairement à ce qui se passe avec un comptable, les frais ne sont pas fixes et ne sont pas basés sur le temps que cela a pris. Même s’il s’agit d’un système honorifique, la plupart des utilisateurs finissent par payer quelque chose ; on en comprend donc qu’ils doivent être contents.

