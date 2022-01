Un REER collectif (aussi appelé régime d'épargne-retraite collectif) ressemble à un REER de particulier, mais il est offert par un employeur et il fait partie des avantages sociaux et de la rémunération globale des employés. Vous pouvez opter pour une cotisation de base (c.-à-d. un certain montant en dollars qui ne tient pas compte des cotisations des employés) ou pour une cotisation de contrepartie (p. ex. si un employé décide de verser des cotisations correspondant à 3 % de son salaire, l’employeur cotisera aussi 3 %). Cela dit, vous pouvez aussi décider d’offrir un régime qui n’est pas assorti de telles cotisations pour automatiser plus facilement vos propres cotisations, assurer une croissance soutenue de votre épargne future et profiter d’avantages fiscaux immédiats. Si vous connaissez les régimes d’épargne-retraite pour employés aux États-Unis, le REER collectif est l'équivalent canadien des régimes 401(k).