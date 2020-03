Le fossé de l’épargne-études

Au Canada, la plupart des subventions pour l’épargne-études ne sont pas réclamées, simplement parce qu’elles sont méconnues ou que le processus de demande est trop compliqué. L’an dernier seulement, 4 milliards de dollars sont restés sur la table. Par conséquent, des millions de familles canadiennes n’ont pas d’épargne pour les études de leurs enfants.

L’épargne-études peut changer des vies. Les enfants qui y ont accès sont deux fois plus enclins à entreprendre des études postsecondaires et accèdent à de meilleurs emplois, à des salaires plus élevés et à une stabilité financière durable.

L’accès aux études est essentiel pour l’avenir du Canada. L’écart éducationnel représente l’un des plus grands freins à la prospérité et à la compétitivité du Canada à long terme.